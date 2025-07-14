　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美6歲男「誤食鈕扣電池」致永久胃損傷！　陸空調製造商賠12億元

▲美6歲男童誤食遙控器電池。（示意圖／翻攝自微博）

▲美6歲男童誤食遙控器電池。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

蘇黎世財產保險（中國）有限公司（以下簡稱「蘇黎世財險（中國）」）近日發布一起涉及超過1.4億元（人民幣，下同）的「天價」賠案。美國一名6歲男童誤食冷氣遙控器的鈕扣電池，導致永久性的胃損傷。孩子家長因此指控，大陸冷氣製造商有疏失並要求賠償。

據《新浪新聞》報導，公告顯示，2023年4月蘇黎世財險（中國）收到被保險人報案，其出口美國的一款空調遙控器被指控有缺陷，導致一6歲男童遭受嚴重且永久的胃腸道損傷。該名男孩於2022年7月吞食空調遙控器的電池，傷者對我司被保險人提起訴訟，並要求1.2520億美元的索賠。蘇黎世財險（中國）為被保險人商業綜合責任險超賠層保險人。

▲蘇黎世產險公告。（圖／翻攝自微博）

▲蘇黎世產險公告。（圖／翻攝自微博）

蘇黎世財險（中國）表示，在收到客戶報案後，公司積極與客戶及其訴訟抗辯律師等各方進行溝通，在收集相關資訊進行保險責任審核的同時，積極協助進行抗辯策略制定及抗辯進程安排。為避免後續該訴訟的陪審團認定更高金額的損失賠償要求，律師建議被保險人進行和解，最終被保險人與原告以4000萬美元（約台幣11.6億元）達成和解。

根據保單條款及所收到的案件訊息，蘇黎世財險（中國）認為該案件符合保單保障範圍，應就該和解款在基礎層已用盡的情況下承擔保險賠償責任，並及時向客戶進行保單責任確認及損失理算。 2025年6月18日該公司已完成累計折合1億4128萬元（約台幣5.8億元）的支付，保單責任限額已用盡。

目前，蘇黎世財險（中國）已在保單範圍內完成全部賠款以及費用的支付，案件已經結案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／印尼外海發生規模6.7地震
「紅爺」外貌非首要！　健身鮮肉親吐淪陷「1主因」：比較信任
夏天小心「冷氣病」　害頭痛、肩頸僵硬
超級電池廠爆炸「大門炸開」！員工急逃命　空拍畫面曝
軍隊搭北捷運兵畫面曝　「刺針飛彈」加入演練
《流星花園》童星現況曝！變31歲人妻老師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美6歲男「誤食鈕扣電池」致永久胃損傷！　陸空調製造商賠12億元

「紅爺」外貌非首要！　健身鮮肉親吐淪陷「1主因」：比較信任

女大生一夜情外籍電競男外流！校方批「有辱國格」公布全名退學

陸手機殼「9.9含運費」超濃塑膠味！鉛超標30倍　專家示警

女進店買農藥！老闆見「1細節」苦勸阻憾事　網讚翻：好人掙大錢

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆　客服：只能拍照

寧夏西夏陵列入「世界遺產名錄」　見證近200年西夏王朝

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【釣客怒罵】漁船逼近釣船航行！危險畫面全錄下

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

美6歲男「誤食鈕扣電池」致永久胃損傷！　陸空調製造商賠12億元

「紅爺」外貌非首要！　健身鮮肉親吐淪陷「1主因」：比較信任

女大生一夜情外籍電競男外流！校方批「有辱國格」公布全名退學

陸手機殼「9.9含運費」超濃塑膠味！鉛超標30倍　專家示警

女進店買農藥！老闆見「1細節」苦勸阻憾事　網讚翻：好人掙大錢

行動電源大廠翻車！羅馬仕爆5高層「全員跑路」　18萬筆退款卡關中

穿連身泳衣「游泳大走光」！陸妹子半邊掉出尬爆　客服：只能拍照

寧夏西夏陵列入「世界遺產名錄」　見證近200年西夏王朝

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者：拿走不符你們智商的財富

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」腹脹成球...醫一看嚇傻

在地眼中「最恐怖樓」現3字頭交易　房仲吐實：不敢經營

桑切斯7.1局好投助攻　費城人勝教士登上分區龍頭

法律對兒少性侵受害者設時效　大法官被提名人：有違憲之虞

陳傑憲力挺！三級棒球中華隊成軍誓師　U12台南開打售票資訊出爐

快訊／印尼外海發生規模6.7地震

海岬型船上周五單日漲26.44%　運力增幅低法人看好新興、裕民

夏綠蒂公主張大嘴看網球賽表情超萌　凱特王妃示範溫網不NG穿搭

大姑飛日本求托顧2娃　回台送「用過的飯店備品」人妻傻眼了

水槍裝尿！啦啦隊女神雙眼被噴紅　兄弟「涼水祭」爆失控

紅襪10連勝氣勢如虹　明星賽前橫掃光芒　主帥點出關鍵人物

【颱風重創】屏東太陽能板浮台跨海漂到澎湖！　旭東緊急移除

大陸熱門新聞

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

穿連身泳衣「游泳大走光」！她半邊掉出尬爆

女進店買農藥！老闆見「1細節」苦勸阻憾事

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

外貌非首要！健身鮮肉親吐「紅爺」溫柔攻勢

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

陸廉價手機殼「鉛爆表30倍」專家示警

假投資詐騙520億元！主謀取笑受害者智商低

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

來都來了！南京紅姐是偽娘「知男而上」　1段脫口秀說明直男心思

5歲童天生沒肛門！靠「GG排便」醫嚇傻

「紅爺炮友」承認第1人！健身鮮肉求：別傳了

更多熱門

相關新聞

6歲童誤吞遙控器電池　業者賠11.7億元和解

6歲童誤吞遙控器電池　業者賠11.7億元和解

中國製冷氣遙控器驚傳安全事故，美國一名6歲男童於2022年7月，在家中誤吞遙控器內的鈕扣電池，導致腸胃道出現嚴重且永久性損傷。家屬憤而提告製造商，索賠高達1億2520萬美元（約新台幣36.6億元），最後雙方以4000萬美元（約新台幣13億元）達成和解。

16月大男嬰誤吞鈕扣電池　復健如「折磨」

16月大男嬰誤吞鈕扣電池　復健如「折磨」

4歲女童誤吞電池險喪命！醫用蜂蜜救回

4歲女童誤吞電池險喪命！醫用蜂蜜救回

不是電視遙控器！他見「20～28°C」驚呆

不是電視遙控器！他見「20～28°C」驚呆

許維恩10月大女兒「誤食別針」　急診醫揭：3物品最常誤吞

許維恩10月大女兒「誤食別針」　急診醫揭：3物品最常誤吞

關鍵字：

賠案蘇黎世財險胃損傷冷氣遙控器鈕扣電池

讀者迴響

熱門新聞

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

穿連身泳衣「游泳大走光」！她半邊掉出尬爆

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量

更多

最夯影音

更多

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面