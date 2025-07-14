美6歲男「誤食鈕扣電池」致永久胃損傷！　陸空調製造商賠12億元

▲美6歲男童誤食遙控器電池。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

蘇黎世財產保險（中國）有限公司（以下簡稱「蘇黎世財險（中國）」）近日發布一起涉及超過1.4億元（人民幣，下同）的「天價」賠案。美國一名6歲男童誤食冷氣遙控器的鈕扣電池，導致永久性的胃損傷。孩子家長因此指控，大陸冷氣製造商有疏失並要求賠償。

據《新浪新聞》報導，公告顯示，2023年4月蘇黎世財險（中國）收到被保險人報案，其出口美國的一款空調遙控器被指控有缺陷，導致一6歲男童遭受嚴重且永久的胃腸道損傷。該名男孩於2022年7月吞食空調遙控器的電池，傷者對我司被保險人提起訴訟，並要求1.2520億美元的索賠。蘇黎世財險（中國）為被保險人商業綜合責任險超賠層保險人。

▲蘇黎世產險公告。（圖／翻攝自微博）



蘇黎世財險（中國）表示，在收到客戶報案後，公司積極與客戶及其訴訟抗辯律師等各方進行溝通，在收集相關資訊進行保險責任審核的同時，積極協助進行抗辯策略制定及抗辯進程安排。為避免後續該訴訟的陪審團認定更高金額的損失賠償要求，律師建議被保險人進行和解，最終被保險人與原告以4000萬美元（約台幣11.6億元）達成和解。

根據保單條款及所收到的案件訊息，蘇黎世財險（中國）認為該案件符合保單保障範圍，應就該和解款在基礎層已用盡的情況下承擔保險賠償責任，並及時向客戶進行保單責任確認及損失理算。 2025年6月18日該公司已完成累計折合1億4128萬元（約台幣5.8億元）的支付，保單責任限額已用盡。

目前，蘇黎世財險（中國）已在保單範圍內完成全部賠款以及費用的支付，案件已經結案。