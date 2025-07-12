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罕見更新IG！鄭運鵬兒「德德」放暑假拍新照　帥到姨們暴動

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／derder0904）

▲德德帥出新高度。（圖／翻攝自IG／derder0904）

記者鄺郁庭／綜合報導

民進黨前立委鄭運鵬的兒子「德德」顏值超高，曾從台灣紅到韓國，一度被封為「台版車銀優」，但因鄭運鵬希望他專心唸書，德德也因此較少更新社群帳號，距離他上次發文已經是9月的事。今（12）日他突然發限時動態曬出側拍照，整個人帥出新高度。

德德在限動中透露，這回是趁暑假拍攝新照片，只見他穿著黑色西裝搭白襯衫，整個人氣質滿點，還特別嘗試畫上「雀斑妝」，為整體造型增添幾分少年感與成熟魅力的混搭氛圍。雖然只是側拍，仍帥度爆表，立刻在網上引起討論。

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負責拍攝的攝影師Gimmy則在11日晚上於Threads分享德德側拍片，「工作的側拍，大家應該好久不見了！」貼文瞬間掀起熱烈討論，「之前一直被酸說還是差車銀優一點，我覺得已經完全不輸了，這孩子太好看了吧！」「德德怎麼還可以變更帥啊…（阿姨要被迷暈了）。」

在 Threads 查看

還有不少人狂讚德德帥度直逼金城武，「金城武在我心目中是最帥男星了，但我覺得金城武剛出道時還沒有這麼好看，可能妝造的關係。真的是上輩子拯救太陽系的盛世美顏耶！」「這一幀不得了，有點點金城武的感覺，台灣很久沒人能跟金城武比了」、「有點金城武的fu，但又精緻些～」

有趣的是，鄭運鵬在留言處現身，「謝謝Gimmy，拍我應該也不會差太多。」引來網友笑翻表示，0什麼時候可以看到父子一起棚拍，總覺得很讚「認輸吧！老了，別不認輸！」「把拔這方面就別跟兒子搶了：）。」

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