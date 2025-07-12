門診名稱太寫實　醫院設「不上班專科」　醫師揭背後真相



▲大陸河北省的陳女士（化名）近日在社交平台發文稱，秦皇島一家二甲醫院除了掛有「不愛上學門診」牌子外，還掛出了「不愛上班門診」的牌子。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸河北省的陳女士（化名）近日在社交平台發文稱，秦皇島一家二甲醫院除了掛有「不愛上學門診」牌子外，還掛出了「不愛上班門診」的牌子，引發討論。對此，該院工作人員證實院內的確開設了「不愛上班門診」。消息曝光後，網友們紛紛調侃，「這下周末真得去趟河北了」。

《上遊新聞》報導，負責「不愛上班門診」的睡眠心理科主任醫師岳利民受訪時透露，該門診是在患者建議下開設的，「我們在接診過程中發現，有的人不愛上班其實背後存在焦慮、抑鬱等問題。但直接說這與焦慮症、抑鬱症有關，患者可能有病恥感，所以我們在今年設立了一個『不愛上班門診』。」

岳利民稱，「『不愛上班門診』的診斷流程和正常的精神心理學科差不多。首先是問診，了解患者的近況，還會進行心理和身體的檢查，排除器質性疾病的可能；隨後會對患者進行心理量表、植物神經功能（自主神經系統）平衡性以及體能測試；最後是根據檢測結果提供有針對性的治療方案。」

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報導指出，「不愛上班門診」已經開設了2個多月，目前問診的患者並不多。消息曝光後，不少網友開玩笑說「進去發現沒大夫，因為大夫也不愛上班。」面對此調侃，岳利民回應稱，「網友說的情況不會出現。不過各種職業都會有倦怠感，我們工作中也一樣，關鍵還是看個體的心理調節能力。」

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