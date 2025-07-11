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M109A5自走砲擦撞多車 網：「演習視同作戰」　沒意外才意外

軍武中心／桃園報導

漢光41號實兵操演9日登場，為期10天9夜，不料桃園新屋區10日晚間傳出陸軍542旅M109A5自走砲車撞上4輛汽車。對此，許多軍迷認為，戰甲炮車的視角有限，迴轉半徑又很大，更何況「演習視同戰爭」，戰爭定有傷亡財產損失，如果零狀況就不叫演習，不應該對駕駛兵過於苛責。

楊梅警方10日深夜10點58分接獲報案，稱新屋區新榮路292巷（高鐵南路六段一側）發生軍用車輛交通事故，因此立即派員到場處理。

經了解，肇事車輛為陸軍裝甲542旅砲兵營戰車，行經新榮路段時疑似夜間視線不良，一輛M109A5自走砲車不慎撞擊路旁汽車共4部，事故現場的小貨車車頭、車尾幾乎全毀，所幸現場無人員傷亡，詳細事故原因仍在調查釐清中。

▲▼桃園漢光夜間演訓出車禍　M109A5自走砲「撞上路邊轎車」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼一輛M109A5自走砲行經桃園新屋區新榮路段，撞上路邊4台民用車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲▼桃園漢光夜間演訓出車禍　M109A5自走砲「撞上路邊轎車」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陸軍六軍團指揮部表示，現場無人員受傷，全案現由警方鑑處中，後續依軍車保險作業規定辦理相關事宜，同時通令所屬部隊，強化官兵演習期間警覺，尤其是夜間道路行駛的風險管控，以維人車行動安全。

由於事故現場的影像，被公布在網路上，引起正反兩面網友的討論。有人認為，演習沒意外才「意外」，新加坡也才剛發生炮車轉彎撞號誌桿事件，所以看到軍車就應閃演一點，因為開過戰車的人都知道，整輛車都有視線死角，台灣城鎮道路不寬，重型車輛進入其中，在沒有完全封閉或淨空的情況下，本就操作不易，所以才更需要演習實際上道路習慣。

也有人認為，如果台海一旦開戰，勢必一定會變成打城鎮戰，這也是實戰化演習的重要課目，既然「演習視同作戰」，停在戰區的民車也因配合淨空。也有人認為，真正打仗，車子變成廢鐵的更多，演習的目的之一，就是發現問題，想辦法解決問題，所以「國軍加油」。

▲▼桃園漢光夜間演訓出車禍　M109A5自走砲「撞上路邊轎車」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園漢光夜間演訓出車禍　M109A5自走砲「撞上路邊轎車」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園漢光夜間演訓出車禍　M109A5自走砲「撞上路邊轎車」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園漢光夜間演訓出車禍　M109A5自走砲「撞上路邊轎車」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園漢光夜間演訓出車禍　M109A5自走砲「撞上路邊轎車」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園漢光夜間演訓出車禍　M109A5自走砲「撞上路邊轎車」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園漢光夜間演訓出車禍　M109A5自走砲「撞上路邊轎車」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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