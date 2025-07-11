快訊／台中五口命案2當鋪業者、銀樓老闆列被告　檢訊後無保請回

▲台中市五口命案，當鋪業者林男（圖）、張男涉詐欺洗錢等罪移送地檢，另有一名銀樓業者證人轉列被告，3人複訊後均請回。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區五口命案最新進展，檢警昨日前往彰化某當鋪搜索，要求業者林男、張男配合調查，詢後認2人涉有重嫌，依詐欺、洗錢等罪移送地檢。中檢漏夜偵訊，另有一名銀樓老闆尤男證人改列被告，3人複訊後均無保請回。

彰化當鋪業者林男3日也曾到豐原警分局製作筆錄，當時林男自稱，王母確實有前來抵押房子借貸，有順利放款，還不收利息，順便建議王家應該把房子給賣掉，但林男話說到一半，又轉頭走進偵查隊，不願跟記者多說。

專案小組於10日持搜索票，前往於台中市、彰化縣等6處所執行搜索，查扣相關物證，要求林姓當鋪、尤姓銀樓負責人總計6人配合到案說明，案情持續調查釐清中。

經警詢後，認定當鋪業者林男（52歲）、張男（39歲）涉及詐欺、洗錢等罪，列為嫌犯，預計移送台中地檢署複訊；當鋪業者顧男（57歲）、顧男（34歲）、羅男（43歲）都為證人身分；銀樓業者尤男（44歲）同樣為證人。

台中地檢署昨聲明指出，本署3日接獲「豐原五口命案」警方報驗以來，極度重視即時成立專案小組、並每日召開專案會議，迅速進行各項偵查作為、全面保全證據，避免證據流失，繼於4日發動第一波搜索、約談之後，專案小組於10日再持法院核發搜索票，於台中市、彰化縣等6處所執行搜索。專案小組查扣相關物證，約談當鋪、銀樓負責人、員工共計6人到案說明，案情持續調查釐清中。