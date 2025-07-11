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傻眼！　花4000買旅平險「出國急診」只賠107元

未滿15歲孩童投保旅平險限制多，家長須留意。（示意圖，本刊資料照）

▲未滿15歲孩童投保旅平險限制多，家長須留意。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「出國前花了快4,000元買全家人的旅平險，沒想到的是，小孩到當地身體不適掛急診，醫療費日幣6,480元，回台灣申請理賠卻只拿到107元。」林太太拿著收據不解的說。

林太太說，今年與先生帶著不滿15足歲的2個孩子到日本旅遊，一下機後小孩暈機非常不舒服，只好先掛急診處理。「出發前在網路上投保了旅平險，還包含海外突發疾病醫療險，想說旅平險算是買好買滿，就算出國身體不舒服也不用擔心高額醫療費。」林太太繼續說，「誰都不希望出國生病，但是旅平險看起來沒什麼用啊，因為孩子在海外醫療，我也特意向醫生拿了診斷證明，但回台灣後向保險公司申請理賠時，卻只拿到107元新台幣。」

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檢視林太太幫自己及孩子買的旅平險，她與先生主約保額是1,200萬元，兩人保費各是1,463元，兩個未滿15足歲的孩子保費則是525元。其實與許多人買的旅平險差不多。

要注意的是，一般人出國必買的旅平險是主約，只保意外身故，重點在附約，尤其是海外突發疾病險，才能轉嫁海外旅遊時因生病而產生的醫療費；當然，由於海外突發疾病險是附約，所以必須先買一張旅平險主約才能附加，且保額是旅平險的10%。

此外，海外突發疾病險在成人投保上沒太多問題，但未滿15歲的孩童受限於政府規定孩童喪葬費（死亡險保額）最高69萬元的限額，有些產險公司僅提供69萬元的10%以下為海外突發疾病險保額，也就是在3萬至5萬元間。而目前在市場上的投保規則、及能買到多少保額非常混亂，各家產壽險規定都不同。

以華南產險為例，不承作喪葬費已經超過69萬、未滿15歲的孩童投保；若喪葬費未達69萬，以網路方式投保，海外突發疾病險的保額也只有3萬元，即使有針對特地旅遊地區提高限額，例如日本是150%，算下來額度也僅提高至4.5萬元；所以倘若孩子在當地生病，出現較高的醫療花費，4.5萬元的額度恐怕也是不夠用。

也有產險公司針對未滿15歲的孩童推出零喪葬費版本的旅平險，僅提供醫療保障，例如安達產、富邦產、中信產等。

更該留意的是，不論成人或孩童，門診、急診是按照海外突發疾病險保額的比例理賠，多數是0.5%；僅有少數保單提供1%以上的保額。也因此，假設海外突發疾病險的保額是20萬元，理賠1%，那麼，門、急診的理賠上限就是2,000元。

而以林太太孩子的狀況來說，未滿15歲孩童可買的海外突發疾病險保額更低，僅幾萬元，門診、急診又是按照海外突發疾病險保額的比例理賠，多數是0.5%，也難怪回台後申請理賠時，會見到107元這個讓她傻眼的金額。


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