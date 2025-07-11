下週台灣附近有熱帶系統　週末晴熱午後雷陣雨

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今(11)日整體降雨規模減弱，僅剩迎風面西半部及金門有局部短暫陣雨或雷雨。週末晴熱。下週台灣附近又有熱帶系統存在。

今(11)日整體降雨規模減弱，迎風面西半部及金門有局部短暫陣雨或雷雨，其中仍有局部「大雷雨」、伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)的機率，應注意氣象署的即時訊息。

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各地區氣溫為：北部21至31度、中部22至30度、南部23至31度、東部22至30度。

▲第7天(17日20時)模擬圖顯示，台灣東方海面有熱帶系統存在，7天後是否帶來威脅？需再觀察。（圖／洩天機教室）



明(12)日各地多雲時晴，天氣熱；水氣略減、大氣仍不穩定，清晨西南部有局部短暫降雨機率，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢。下週日(13日)晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。下週一至週四(14至17日)多雲時晴仍偏熱，水氣再增；清晨、上午中南部有局部短暫降雨，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)及美國(GFS)模式模擬顯示，未來6天内，日本南方海面雖有兩個熱帶擾動先後發展，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有北轉的分量，故對台灣無威脅。不過，第7至10天的模擬顯示，台灣附近又有熱帶系統存在(圖)，是否帶來威脅？模式會再調整，需持續觀察。