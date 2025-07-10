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快訊／OpenAI將推出高度整合瀏覽器！　挑戰Google Chrome地位

▲OpenAI。（圖／路透）

▲OpenAI。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

3名知情人士向外媒透露，人工智慧公司OpenAI即將推出自家研發的AI網頁瀏覽器，挑戰Google母公司Alphabet（GOOGL.O），旗下市占率居長年最高的Chrome瀏覽器。據了解，這款瀏覽器將在未來幾周內問世，目標是藉由AI技術根本性改變使用者的上網方式，並使OpenAI能夠掌握與Google廣告業務息息相關的關鍵用戶數據。

路透社報導，若此瀏覽器成功吸引目前每周活躍用戶達5億的ChatGPT使用者群體，將對Alphabet營收核心造成威脅。根據統計，Alphabet近四分之三的營收來自廣告業務，而Chrome則是其精準廣告投放與搜尋引擎流量引導的重要工具。

知情人士指出，OpenAI開發中的瀏覽器設計上與ChatGPT介面高度整合，部分使用者互動將直接在類似對話視窗中完成，無須跳轉網站。這項產品是OpenAI試圖將其AI服務全面滲透至消費者日常與工作場景的一環。

該公司對相關報導拒絕置評。消息人士也因未獲授權對外發言，要求匿名。

OpenAI在2022年推出ChatGPT後迅速震撼科技界，儘管隨後面對Google與Anthropic等競爭對手壓力，OpenAI仍積極尋求新的增長路徑。今年5月，OpenAI更以65億美元收購由蘋果（AAPL.O）前設計總監Jony Ive創立的AI裝置新創公司io，正式進軍硬體領域。

知情人士表示，這款瀏覽器未來將可原生整合OpenAI旗下如「Operator」等AI代理人產品，執行如訂位、填寫表單等任務，讓使用者可直接透過瀏覽器完成多項操作，而不必切換應用程式。

▲Google。（圖／路透）

▲Google。（圖／路透）

目前Chrome在全球瀏覽器市場佔有率超過三分之二，使用人數逾30億，遠高於排名第二、占比僅約16%的蘋果Safari。雖然OpenAI去年底剛宣布ChatGPT企業版用戶數達300萬，但要撼動Chrome地位仍非易事。

AI瀏覽器市場近來競爭激烈。AI搜尋引擎新創Perplexity日前推出可自動執行任務的瀏覽器Comet；The Browser Company與Brave等公司也已推出具備摘要網頁等功能的AI瀏覽器。

由於Chrome對Alphabet廣告業務貢獻巨大，美國司法部已指控其違反反壟斷法，要求分拆其瀏覽器業務。OpenAI新瀏覽器據傳同樣基於Google開源的Chromium架構開發——Chromium是Chrome、Microsoft Edge與Opera等瀏覽器的核心代碼。

據悉，OpenAI去年延攬兩位原Google副總裁，這兩人曾是Chrome初期開發團隊的重要成員。OpenAI一名主管今年4月更在聽證會上坦言，若Google被迫出售Chrome，他們「有興趣收購」。

不過Google目前無意出售Chrome，並將針對壟斷裁定提出上訴。知情人士指出，OpenAI最終選擇自建瀏覽器，而非在他人平台上開發外掛，是為了更完整掌控用戶資料與瀏覽行為。

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