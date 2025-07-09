95歲母死在廁所變白骨！兒藏屍10年「我有社恐，不敢報警」

▲95歲母遺體藏垃圾屋10年，兒稱「社恐」不敢報警（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者閔文昱／綜合報導

日本兵庫縣神戶市灘區一處公寓6月底驚傳白骨遺體案。警方在一戶滿是垃圾的住宅中，發現一具已化作白骨的遺體，經DNA鑑定確認為95歲高齡婦人。離奇的是，死者的60歲兒子宮脇武久就住在同一屋內，竟坦承早在10年前就知母親死於廁所，卻從未報警，理由是他患有「社交恐懼症」，無法與人溝通。

綜合日媒報導，事件起因於今年5月，灘區公所職員在街頭發現一名步行困難男子，送醫檢查後確診骨折，隨即安排住院。該男子在對話中對母親的下落避而不談，職員心生疑慮，通報警方進一步確認其母親的安危。6月23日，警方前往其母登記住址調查，發現屋內堆滿垃圾，宛如「垃圾屋」，最終在廁所發現一具無名白骨。

經法醫解剖與DNA檢測後，確認死者為宮脇的95歲母親，遺體無外傷，死亡時間超過一年，甚至可能已長達10年。宮脇供稱，當年發現母親在廁所失去呼吸、全身冰冷時就已知其死亡，但因患有對人恐懼症，不敢通報警方或尋求協助，才導致母親遺體長年未被處理。

警方目前以「遺棄屍體罪」將宮脇逮捕，並持續追查其母死亡的具體時間與詳細原因。專家指出，對人恐懼症屬於心理障礙的一種，患者常對與他人接觸感到極度焦慮，導致逃避社交場景，但無論如何，這起駭人的「白骨藏屍」事件已在當地社會投下震撼彈。