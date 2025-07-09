嘉義縣災後復原工作全面展開　跨縣市合作結合在地加速進度

▲▼ 嘉義縣集結跨縣市、公私部門投入災後復原行列 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受颱風影響，嘉義縣多地災後復原工作陸續展開，嘉義縣政府積極整合資源，集結跨縣市與公私部門力量，全力投入清理與重建行列，但求在各縣市政府和公私單位的攜手合作下，嘉義縣將持續強化災後復原能量，儘早恢復居民正常生活秩序。

自7月8日起，高雄市政府全力支援嘉義縣災後復原工作，高雄市消防局特種搜救大隊由大隊長蘇裕銘率隊出動6輛車、10名救災人員協助嘉義縣進行災後搜救與協助作業，同步高雄市環保局亦派出13台抓斗車、6台鏟裝機及39名人力，深入布袋等各鄉鎮協助樹木清除及環境復原。

為加速復原進度，嘉義縣消防局動員在地災害應變力量，7月9日由嘉義縣義勇特搜隊與其他民力組織在消防局集結，由特搜大隊長王景賓偕和嘉義縣義消總隊總幹事呂文正（蔡易餘委員辦公室主任）率領人員、機具，深入災區進行全面復原行動。

消防局長蔡建安9日親赴現場慰問高雄特搜大隊，感謝他們近日對嘉義縣的支援。蔡局長表示：「感謝高雄市的支持跟幫忙，讓我們的復原工作得以儘速完成，很多重要的環節都靠我們的夥伴兄弟協助完成，衷心感謝你們。」

同日，蔡局長也與高雄市政府副秘書長王啓川會面，就復原進度與後續協作進行深入交流，雙方就跨縣市協作機制與資源整合方式交換意見，期盼透過南部縣市的合作網絡，加快復原效率、強化地方災後韌性。