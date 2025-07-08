下面怪怪的！　陸偽娘「紅姐」交易時遭識破性別…還堅稱看錯

▲警方闢謠「南京紅姐」的真實年紀非網傳的60歲，而是38歲。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

南京江寧一名偽娘網紅「南京紅姐（以下簡稱紅姐）」近日遭指控，約會千名男網友，並以水果為交換，與1691人發生無套性行為，還將過程偷錄下來，放在網上販售。警方調查指出，該名紅姐真實身分為38歲的焦姓男子。一名男網友在過程中識破紅姐為男性後，還遭對方反駁「別胡說」！

▲紅姐將性愛影片放在網上販售。（圖／翻攝自微博）

相關影片顯示，一名年輕男子至紅姐家中「約會」時，發現對方下面有「異物」，並質問對方，「這是蛋蛋嗎？」紅姐轉過身回應他，「別胡說，什麼蛋蛋？看錯了！」

另一段影片顯示，一名健身男子完事後，發現下面有不明黃色液體，質問紅姐，「這是菊花啊？為啥是黃色的？」紅姐回應道，「本來就是黃色的！」健身男用衛生紙擦拭後聞了聞，氣得飆髒話並直呼，「就是屎！是菊花！」

▲「南京紅姐」上妝前後差別。（圖／翻攝自微博）

還有一名中年男子一進門就識破紅姐的真實性別，氣得當場揚言要報警。

紅姐平時打扮穿著長紗裙、棕色帶有瀏海的中長假髮、妝容濃豔，長期以女裝形象示人，並透過美顏濾鏡，及偽造聲音吸引男網友，雙方私下聊天後，更以帶花生油、水果、牛奶等可換「免費性行為」為誘餌約見面。

▲涉事男網友人數達1691人。（圖／翻攝自抖音）

陸網上現稱，該名紅姐應被正名為「紅爺、紅老頭、紅大爺」等，不該使用「姐」作為稱呼。目前焦姓男子已被警方以逮捕，案件仍在進行調查中。