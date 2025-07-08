丹娜絲重創「一夕變柚子海」　阿公崩潰了！孫女心疼：目測上萬斤

▲阿公超心痛。（圖／「國柚園」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

颱風丹娜絲重創南部，農產損失也持續攀升。台南麻豆區磚井里一名網友表示，家中的柚子園被狂風摧殘，一夜之間滿園落果、幾近全毀，而阿公更難過地說，「完蛋了，什麼都沒了。」

網友在Threads提到，昨日上午6時30分，家人傳訊息告知，阿公一整年的心血，一夕間全都沒了，「原本計劃好8月底9月初要採收，結果一場颱風，讓麻豆農民辛苦栽種的柚子變成一片苦海。」

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她透露，「我們家因樹木長得茂盛、柚子數量多，損失較慘重，目測損失上萬斤，中午左右從市區趕回家，阿公看著我跟我說，『完蛋了，什麼都沒了』，而我聽了也很難過。」

▲一夕間滿園落果、幾近全毀。（圖／「國柚園」授權引用）

文章令大票網友不捨，紛紛留言打氣道「農民真的很辛苦，希望有其他方式來運用這些落果，農業真的太靠天吃飯了，希望你們可以快速整理好園區」、「我不是果農看了都好心痛，何況阿公」、「好心疼，我能做的好像只有留言幫擴散，希望政府可以幫幫忙」、「農夫真的很辛苦～遇到這種災情真的欲哭無淚」、「心血都沒了」、「真的很心碎」。

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