台大學霸AV女優　「真空」看大聯盟炸半球

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台大學霸AV女優魏喬安　「真空」看大聯盟炸半球

▲▼台大學霸AV女優魏喬安。（圖／翻攝臉書）

▲台大學霸AV女優魏喬安。（圖／翻攝臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣AV女優魏喬安因錄取台大人類學系一度爆紅，近日，她在社群平台分享自己到美國欣賞大聯盟比賽的照片，造型大膽引發網友熱烈討論。

▲▼台大學霸AV女優魏喬安。（圖／翻攝臉書）

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魏喬安在臉書曬出自己到紐約觀看大聯盟比賽的畫面。照片中，她穿著一件白色「Dodgers」球衣，扣子完全敞開，裡面未搭配內衣，豐滿上圍若隱若現，搭配貼身牛仔褲，整體造型展現出自信且大膽的風格。她還在貼文中寫道：「你也會支持我支持的球隊嗎？」此舉立刻吸引粉絲留言熱議。

▲▼台大學霸AV女優魏喬安。（圖／翻攝臉書）

擁有台大學生背景的魏喬安在轉戰成人影業後備受關注，外界對她投身此行業的動機也多所好奇。她過去曾公開坦言，自己入行的原因主要有三點。首先是個人興趣，她自認喜歡挑逗他人性欲，並視此為一種成就感，認為這展現了自身的性魅力與吸引力。其次是現實層面，魏喬安透露，成人影業工作彈性高、薪資優渥，且男女優都有定期健康檢查，片場也確保全程安全性行為，演員在工作中受到良好保護。

▲▼台大學霸AV女優魏喬安。（圖／翻攝臉書）

最後，她提到自己入行的理念實踐，認為性產業不僅是一份工作，更是一種力量的象徵。她表示：「肯定情慾，是接納自我和認可快樂的第一步。背離傳統對女性的規範，是我個人的小小反抗。」魏喬安希望透過自己的行動，讓外界重新思考性產業與情慾自由的重要性。

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