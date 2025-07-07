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丹娜絲強襲屏東！縣長周春米「北歐線上勘災」遭轟

解除陸警，全速復原！ 丹娜絲颱風遠離，兩日帶來大量降雨，屏東山區最高累積雨量近500毫米，目前仍有強降雨或大雷雨，需要持續關注！ 目前有零星道路受阻、號誌故障等情形，縣府團隊正全速排除，讓鄉親恢復正常生活！ 雨後也提醒大家務必「巡、倒、清、刷」，全面防治登革熱！ 感謝所有堅守崗位的同仁，守護屏東，一切平安！

周春米發佈於 2025年7月6日 星期日

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市國民黨議員柳采葳7日深夜發文指出，屏東縣近日受到丹娜絲颱風影響，沿海地區出現災情，但屏東縣長周春米卻在北歐考察旅遊，「希望考察結果對縣政有益，否則怎麼對得起在颱風中受苦受難的縣民」。

柳采葳表示，屏東滿州鄉昨天傳出土石流災情、港口溪與東源村堤防皆出現溢流，今天風雨漸小後更發現佳冬塭豐、枋寮海域沿岸漂來大量黑色浮台結構體，這些漂浮結構來自經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案執行廠商。

她質疑，屏東縣政府未在颱風前夕確實檢查業者防颱規劃是否落實，導致浮台結構四處漂流，這些漂浮結構堆積在沿海和沙灘很可能造成破碎結構難以回收，影響生態。

▲周春米縣長主持災害應變中心會議 。（圖／屏東縣政府提供）

▲周春米縣長。（圖／屏東縣政府提供）

此外，柳采葳提到，屏東縣長周春米未親自勘災，「原來是縣長早在6/29就前往北歐考察，全然不顧屏東縣昨天正處颱風肆虐範圍，據查今天周春米縣長應該已經抵達丹麥準備參觀皇家圖書館，希望考察結果對縣政有益，否則怎麼對得起在颱風中受苦受難的縣民。」

柳采葳更回顧過去颱風時期的爭議事件，如2008年台東縣長鄺麗貞因鳳凰颱風期間赴東歐考察遭批，次年未再參選連任；以及2009年莫拉克風災期間，時任行政院秘書長薛香川因陪父親吃粥而引發輿論譴責，最終引咎辭職，「民進黨永遠以聖人的標準看待別人，但都以異常寬鬆的標準看待自己，雙標之明顯，毫不掩飾。」

柳采葳表示，民進黨毫無誠信、只顧自身利益，竟然還有臉推動大罷免，破壞台灣民主秩序，面對這樣的雙標黨，呼籲大家726投下不同意罷免，讓這樣無恥的政黨大罷免、大失敗。

暴風肆虐！枋寮沿岸堆滿光電浮台 ...

柳采葳發佈於 2025年7月7日 星期一
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