醫師娘色誘人夫清潔工上床　被離婚惱羞戰元配

▲清潔工Ａ夫幫醫師娘清運廢棄家具，因而展開7個月的不倫戀。（示意圖，東方IC）



圖文／鏡週刊

新竹1名醫師娘請清潔公司清運廢棄家具，卻愛上清潔工，不斷傳送鹹濕簡訊約砲，已婚的清潔工因此淪陷，2人展開7個月不倫戀；後來醫師透過特斯拉電動車的監控系統，意外發現妻子與清潔工多次在車上翻雲覆雨，氣得離婚，醫師娘不甘只有自己「被離婚」，也逼清潔工離婚，還找上清潔工的妻子，詳述2人性愛細節，甚至傳血淋淋的墮胎照給正宮嗆聲，正宮氣得開車衝撞醫師娘、甩對方巴掌，結果吃上官司，情節宛如八點檔，十分狗血！

今年5月底，新竹1名正宮到小三家理論，情緒失控甩小三耳光，挨告傷害，遭判3個月徒刑。知情人士透露，正宮Ａ小姐是科技新貴，丈夫是清潔工，前年2月Ａ夫到Ｂ小姐家中清運大型廢棄物，不料Ｂ小姐事後傳訊給Ａ夫，透露自己是醫師娘，與丈夫房事不美滿，遇見Ａ夫後，她突然性欲高漲，讓Ａ夫非常尷尬。

▲新竹一名醫師娘愛上已婚清潔工，主動傳送鹹濕簡訊，色誘對方約砲。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



醫師娘Ｂ小姐之後積極約Ａ夫外出、跑到Ａ夫公司守候、到附近便利商店蹲點，甚至曾開車跟著Ａ夫的公務車趴趴走，還傳送鹹濕簡訊給Ａ夫約砲。Ａ夫假稱自己有性功能障礙婉拒，但Ｂ小姐仍不斷勸說，最終Ａ夫抵擋不住誘惑，2人經常在醫師娘的特斯拉電動車上親熱，發展出為期7個月的不倫戀。

去年9月，醫師丈夫意外開啟特斯拉監控系統資料匣，聽到醫師娘與Ａ夫翻雲覆雨的呻吟聲，他才知道被戴綠帽，氣憤提出離婚，並控告Ａ夫侵害配偶權。醫師娘「被離婚」後，希望Ａ夫也離婚，但Ａ夫拒絕，反而向妻子坦承偷吃並請求原諒。

▲懷疑丈夫2度背叛，Ａ小姐氣得衝撞醫師娘開的特斯拉。（讀者提供）

沒想到Ｂ小姐隔天就致電Ａ小姐，不斷用2人性事細節囂張嗆聲，還說自己曾替Ａ夫墮胎，刺激Ａ小姐。Ａ小姐憤而離婚，但後來因雙方父母哀求，加上Ａ夫承諾不會再與對方聯絡醫師娘，Ａ小姐才決定原諒丈夫並復婚。

▲Ａ小姐因甩醫師娘小三耳光，今年5月被新竹地方法院（圖）判刑3個月。

▲不滿醫師娘再度提告，Ａ小姐氣得到對方住處理論，並甩她耳光。（示意圖，東方IC）

Ａ夫復婚後，醫師娘以討論侵害配偶權官司為由，與Ａ夫相約碰面，Ａ小姐根據手機定位，發現2人共乘的特斯拉，懷疑丈夫二度背叛，一路尾隨，因太過氣憤，後來開車衝撞特斯拉，醫師娘被撞後仍迅速逃離，事後謊稱獨自駕車，但遭警方調監視器戳破。

醫師娘惱羞決定控告Ａ小姐殺人未遂，並要求鉅額賠償，變本加厲騷擾Ａ小姐，Ａ小姐不堪其擾，去年底透過律師談和解，不料條件談妥後，醫師娘又反悔提告，Ａ小姐才會前往醫師娘住處理論、甩她耳光，結果又多被告了1條傷害罪。



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