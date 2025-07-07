　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫師娘色誘人夫清潔工上床　被離婚惱羞戰元配

清潔工Ａ夫幫醫師娘清運廢棄家具，因而展開7個月的不倫戀。（示意圖，東方IC）

▲清潔工Ａ夫幫醫師娘清運廢棄家具，因而展開7個月的不倫戀。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

新竹1名醫師娘請清潔公司清運廢棄家具，卻愛上清潔工，不斷傳送鹹濕簡訊約砲，已婚的清潔工因此淪陷，2人展開7個月不倫戀；後來醫師透過特斯拉電動車的監控系統，意外發現妻子與清潔工多次在車上翻雲覆雨，氣得離婚，醫師娘不甘只有自己「被離婚」，也逼清潔工離婚，還找上清潔工的妻子，詳述2人性愛細節，甚至傳血淋淋的墮胎照給正宮嗆聲，正宮氣得開車衝撞醫師娘、甩對方巴掌，結果吃上官司，情節宛如八點檔，十分狗血！

今年5月底，新竹1名正宮到小三家理論，情緒失控甩小三耳光，挨告傷害，遭判3個月徒刑。知情人士透露，正宮Ａ小姐是科技新貴，丈夫是清潔工，前年2月Ａ夫到Ｂ小姐家中清運大型廢棄物，不料Ｂ小姐事後傳訊給Ａ夫，透露自己是醫師娘，與丈夫房事不美滿，遇見Ａ夫後，她突然性欲高漲，讓Ａ夫非常尷尬。

新竹一名醫師娘愛上已婚清潔工，主動傳送鹹濕簡訊，色誘對方約砲。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲新竹一名醫師娘愛上已婚清潔工，主動傳送鹹濕簡訊，色誘對方約砲。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

醫師娘Ｂ小姐之後積極約Ａ夫外出、跑到Ａ夫公司守候、到附近便利商店蹲點，甚至曾開車跟著Ａ夫的公務車趴趴走，還傳送鹹濕簡訊給Ａ夫約砲。Ａ夫假稱自己有性功能障礙婉拒，但Ｂ小姐仍不斷勸說，最終Ａ夫抵擋不住誘惑，2人經常在醫師娘的特斯拉電動車上親熱，發展出為期7個月的不倫戀。

去年9月，醫師丈夫意外開啟特斯拉監控系統資料匣，聽到醫師娘與Ａ夫翻雲覆雨的呻吟聲，他才知道被戴綠帽，氣憤提出離婚，並控告Ａ夫侵害配偶權。醫師娘「被離婚」後，希望Ａ夫也離婚，但Ａ夫拒絕，反而向妻子坦承偷吃並請求原諒。

懷疑丈夫2度背叛，Ａ小姐氣得衝撞醫師娘開的特斯拉。（讀者提供）

▲懷疑丈夫2度背叛，Ａ小姐氣得衝撞醫師娘開的特斯拉。（讀者提供）

沒想到Ｂ小姐隔天就致電Ａ小姐，不斷用2人性事細節囂張嗆聲，還說自己曾替Ａ夫墮胎，刺激Ａ小姐。Ａ小姐憤而離婚，但後來因雙方父母哀求，加上Ａ夫承諾不會再與對方聯絡醫師娘，Ａ小姐才決定原諒丈夫並復婚。

Ａ小姐因甩醫師娘小三耳光，今年5月被新竹地方法院（圖）判刑3個月。

▲Ａ小姐因甩醫師娘小三耳光，今年5月被新竹地方法院（圖）判刑3個月。

不滿醫師娘再度提告，Ａ小姐氣得到對方住處理論，並甩她耳光。（示意圖，東方IC）

▲不滿醫師娘再度提告，Ａ小姐氣得到對方住處理論，並甩她耳光。（示意圖，東方IC）

Ａ夫復婚後，醫師娘以討論侵害配偶權官司為由，與Ａ夫相約碰面，Ａ小姐根據手機定位，發現2人共乘的特斯拉，懷疑丈夫二度背叛，一路尾隨，因太過氣憤，後來開車衝撞特斯拉，醫師娘被撞後仍迅速逃離，事後謊稱獨自駕車，但遭警方調監視器戳破。

醫師娘惱羞決定控告Ａ小姐殺人未遂，並要求鉅額賠償，變本加厲騷擾Ａ小姐，Ａ小姐不堪其擾，去年底透過律師談和解，不料條件談妥後，醫師娘又反悔提告，Ａ小姐才會前往醫師娘住處理論、甩她耳光，結果又多被告了1條傷害罪。


更多鏡週刊報導
新聞傳真／特斯拉系統錄下偷吃鐵證　醫師娘色誘清潔工反告正宮
醫師娘偷吃抓狂1／老公不行醫師娘找清潔工洩欲　瘋狂追求令他難招架
醫師娘偷吃抓狂2／她爽偷吃還向閨密炫耀　車震過程特斯拉全向醫師尪說了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊全聯先生當導護爸爸！砸車消失2年現況曝光
杜蘭特正式轉戰火箭　7方交易內容曝
丹娜絲慘狀曝　「被中央山脈摧殘看不出颱風樣子」
若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效
丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝
丹娜絲「深入南投山區」　最新路徑曝
〈星期五晚上〉奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／荖濃溪水暴漲！南橫公路河床便道遭沖毀百米　交通中斷

老公不行！　醫師娘找清潔工洩欲

惡質調查官濫權辦私案　再爆鹹豬手伸向自家人

醫師娘色誘人夫清潔工上床　被離婚惱羞戰元配

台中黑戶青年辦戶籍還有一關！　 生母失聯成最大阻礙

國道一號凌晨火燒車！火勢疑被「大雨澆滅」

台南國道2車翻覆！大貨車「橫躺路中」貨櫃扭曲變形

快訊／高雄風雨好大！高雄路中突見倒樹　男急閃不及慘摔車送醫

「廢鐵殘骸」驚悚畫面曝！丹娜絲颱風夜奪命車禍　駕駛拋飛國道亡

金門民眾「颱風天採蚵」受困！岸巡隊出動救援

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年

快訊／荖濃溪水暴漲！南橫公路河床便道遭沖毀百米　交通中斷

老公不行！　醫師娘找清潔工洩欲

惡質調查官濫權辦私案　再爆鹹豬手伸向自家人

醫師娘色誘人夫清潔工上床　被離婚惱羞戰元配

台中黑戶青年辦戶籍還有一關！　 生母失聯成最大阻礙

國道一號凌晨火燒車！火勢疑被「大雨澆滅」

台南國道2車翻覆！大貨車「橫躺路中」貨櫃扭曲變形

快訊／高雄風雨好大！高雄路中突見倒樹　男急閃不及慘摔車送醫

「廢鐵殘骸」驚悚畫面曝！丹娜絲颱風夜奪命車禍　駕駛拋飛國道亡

金門民眾「颱風天採蚵」受困！岸巡隊出動救援

鳳梨颱風夜「嘉義家全破了」！窗框砸進屋、木板碎滿地　住家慘況曝光

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！好料全上預計今年開賣

快訊／荖濃溪水暴漲！南橫公路河床便道遭沖毀百米　交通中斷

老公不行！　醫師娘找清潔工洩欲

預約辦護照、急領護照遇到颱風假怎麼辦？　外交部領務局給答案

哪些國家收到關稅信？　白宮經濟顧問：看新聞就知道

大谷翔平熄火！登板後隔天累計12支0　道奇慘遭太空人橫掃　

「LEXUS RX休旅」傳將推新改款！外觀大整容、內裝科技有感升級

惡質調查官濫權辦私案　再爆鹹豬手伸向自家人

7月7日星座運勢／水瓶創造理想財富！　天蠍找回愛情初衷

【不容小覷！】丹娜絲颱風增強！ 蘭嶼土石流淹路畫面曝

社會熱門新聞

颱風夜駕駛拋飛國道亡　廢鐵殘骸畫面曝

私吞「2325雙鞋」！專櫃女店長下場慘了

基隆女投資被騙光積蓄輕生亡！家屬求重判

颱風夜惡耗！　駕駛國道拋飛慘死

台南牌樓倒塌！民眾遭壓送醫救治

台南國道2車翻覆！大貨車橫躺路中

高雄風雨好大！男閃路倒樹自摔送醫

國道一號凌晨火燒車！火勢疑被大雨澆滅

新竹死亡車禍現場曝　聯結車鳳鼻隧道自撞波及轎車

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

豐原1家5口疑遭設局1年！李姓團購主握「肥羊群組」

台中黑戶青年辦戶籍還有一關！　 生母失聯成最大阻礙

AI虛擬背景「警察走來走去」　女遭騙1800萬

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

快訊／丹娜絲06：00中心桃竹出海　估下午解陸警

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

快訊／北市：紅黃線停車延至7日中午

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

全台13縣市、桃園4區停班課　懶人包一覽

桃園市分區放颱風假　張善政說明

丹娜絲撞中央山脈變輕颱　2原因快速減弱

台南風速刷紀錄　37歲以下台南人絕沒體驗過

丹娜絲登陸　7日凌晨風雨最強

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面