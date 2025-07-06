丹娜絲已到家門口！蘭嶼驚傳土石流　鄉長竟喊「沒有災害」挨轟

▲丹娜絲進逼，南臺灣多地今天陸續出現強降雨。（圖／CTWANT）

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第4號颱風「丹娜絲」已於今（6）日上午11時增強為中度颱風，暴風圈亦略為擴大，將逐漸加速從臺灣海峽北上，颱風中心從澎湖及臺灣本島間通過的機率高，也有機會登陸，下半天風雨將明顯增大。據悉，屏東、台東蘭嶼等地傳出土石流災情，不料蘭嶼鄉長出席縣府會報時，竟稱「沒有災害發生」，引發爭議。

丹娜絲進逼，南臺灣多地今天陸續出現強降雨，其中屏東縣滿州鄉上午8時許傳出土石流災情，只見大量泥水不斷從山溝沖刷而出，場面駭人，甚至一度傳出民眾受困，所幸沒有造成傷亡。警消人員獲報後，立即趕赴現場處理，並協助在道路末端架設警示，防止民眾不慎誤入，以免發生危險。

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除了屏東，蘭嶼多地也傳出土石流、道路積水。不過，蘭嶼鄉長吳清美今天出席縣府災害應變中心會報時，僅簡單說明蘭嶼鄉已於上午8時完成二級開設，將與所有村長保持聯繫管道，目前共有78名旅客滯留，並強調「經巡視，蘭嶼鄉目前沒有任何災害發生」，疑似與民眾活在平行時空，引發爭議。

▲屏東縣滿州鄉上午8時許傳出土石流災情。（圖／CTWANT）

另一方面，因應丹娜絲颱風來襲，台南市災害應變中心今日上午9時提升為一級開設。台南市長黃偉哲早上9點抵達應變中心，透過視訊連線與行政院長卓榮泰與全台各縣市首長進行會議，並主持上午10點應變中心第一次工作會報，隨後前往灣裡視察抽水站工程地點排水情況。

黃偉哲強調，目前台南市整備工作進行一切順利，包括民眾預防性撤離、抽水機具整備、排水溝渠疏通、路樹傾倒災害搶救整備、水閘門運作巡檢等，都是要持續了解、監控的重點。

黃偉哲表示，這次丹娜絲行徑台灣海峽，很快形成威脅，研判對台南衝擊大，台南市因此立刻成立災害應變中心。另外，市府平時就有落實整備抽排水量能、清淤、緊急撤離預備等工作，若不幸有災害發生，就能夠緊急應變。黃偉哲強調，最怕人算不如天算，因此要求市府各單位一定要「要再三詳實檢查，務必不能有任何出錯」。

▲因應丹娜絲颱風來襲，台南市已預防性撤離9人。（圖／南市府提供）

隨後，黃偉哲前往視察灣裡地區抽水站工程地點，他表示，之前台南市發生短延時強降雨時，由於廠商施工臨時加了鋼板圍堰，造成大排排水不順暢，導致周邊地區發生積淹水。這次颱風，特別來看看這個地點的情況，圍堰都已移除，並且布置移動式抽水機共四台，若遇到強降雨，能夠發揮疏洪功能，灣裡地區不再淹水。

台南市政府指出，截至目前台南市未傳出重大災情，市府預防性撤離共9位，包括六甲區大丘里7位、楠西區密枝里1位、龍崎區龍船里1位。1999接獲民眾通報排水溝淤積、水門未關閉、路樹修剪等通報共6件，市府均已第一時間指派相關單位盡速處理。

工務局也啟動24小時搶修中心，提供道路、路燈、行道樹等緊急狀況的搶修服務，出動88部組搶災機具、搶災人員258員等待命，報修專線電話06-2155555、06-2153847，報修傳真號碼06-2154915。目前接獲路樹傾斜通報共1件，其他種類災情5件，均在陸續處理排除中。

根據資料統計，台南市7月6 日0－6時最大累積雨量落在關廟區2毫米、歸仁區1.5毫米、仁德區1毫米、龍崎區1毫米，目前沒有土石流警戒，也無河川水位警戒。

由於颱風低壓引發海平面升高，水利局已在安平區低窪地區以及運河周邊邊佈設移動式抽水機，協助加速抽排。台南全市共513台移動式抽水機及66座抽水站，均已處於預備狀態，隨時啟動協助抽排，預防大規模積淹水發生；另全市1,840座水閘門檢查及維護作業都完成，隨時可啟動。截至7月6日6時為止，北門、文賢及新圍等23座抽水站已啟動抽水，總抽水量約35.69萬噸。

為確保民眾安全，工務局已於全市預警性封橋共15座，包括永康區鹽水溪過水便橋、新營區土庫過水陸橋、南興過水陸橋、舊廍過水陸橋、鐵線1過水陸橋、鐵線2過水陸橋、鹽水區下林過水便橋、麻豆區清水橋、新市區崙頂二號橋、南175虎山道路過水橋、白河區馬稠後里慈明橋、馬稠後里頭前溪橋南86路段、馬稠後里-165線旁善主公廟、六溪里南97線旁過水路橋、仙草里南98線慈光橋；預警性封路共1處，為新市區三舍椰樹腳涵洞及周邊道路。

南市府消防局提醒，昨（5）日下午八點半已經於市府災害應變告示網公告劃定「本市海岸線、溪流、土石流地區及漁港泊地等警戒區」，請民眾為確保自身安全，暫時勿前往相關區域。

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