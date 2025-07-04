馮茂倉領軍新團隊　嘉義和平扶輪社迎接更廣闊服務願景

▲ 嘉義和平扶輪社第二屆團隊，由福爾摩沙植牙學會榮譽理事長及嘉義縣牙醫師公會常務監事馮茂倉（Dentist）（圖右）接任新任社長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義和平扶輪社將於2025年7月5日於耐斯王子大飯店5樓阿里山廳，隆重舉辦第二屆社長就職典禮，由新任社長馮茂倉（Dentist）接任，現為福爾摩沙植牙學會榮譽理事長及嘉義縣牙醫師公會常務監事，曾任嘉義市大同國小校友會創會理事長。

馮茂倉表示，將帶領新團隊邁向更廣闊的服務願景，典禮特別感謝創社社長吳上明（CP Bright）於創社期間的卓越貢獻，讚揚其帶領第一屆團隊成功舉辦多項有意義的社會服務計畫，奠定和平社穩固根基。



活動中將穿插精彩表演，包括紫流韻雅舞蹈藝術中心帶來富有國際文化氣息的日本舞踊表演及曾榮獲三屆台北市《傑出表現才藝市長獎》的肯定與2019《總統教育獎》及《全球熱愛生命獎章》的殊榮陳冠文小提琴表演，彰顯和平社對多元文化交流的重視。



嘉義和平扶輪社二屆社長就職典禮當天將同時公布新團隊名單，

理事會：

吳上明（CP Bright）、馮茂倉（Dentist）、郭慶龍（Packing）、曾勝德（Clean）、

高于仁（Roberto）、王鏡偉（Arts）、李奇瑋（Vicky）、張裕隆（Laundry）、

呂展豪（Jacky）



監事會：蕭博仁（Cat）、郭千暉（Josef）、孫國昌（Market）

秘書:李淑娟(Trading)



典禮現場也迎來五位充滿熱誠的新社友，正式宣誓成為嘉義和平扶輪社的一員：莊絜稀（Jessie）、陳韋勝Lawyer）、羅家欣（Designer）、陳建樺（Print）、陳宣伃（Jessica）。

嘉義和平扶輪社秉持「服務超我」之理念，未來將持續結合科技、人文與公益，持續推動各項社會服務與國際交流計畫，為嘉義地方創造更多溫暖與希望。