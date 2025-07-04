快訊／10縣市大雨特報　大雷雨轟2地

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對10縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（4日）苗栗、台中、南投、嘉義以南地區及雲林、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：04日下午至04日晚上

＊大雨：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午1時41分也針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

高雄市 大樹區、大社區、旗山區、美濃區、六龜區

屏東縣 九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉

▲今日降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預報，今日台灣附近水氣漸增，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，出現極端高溫的機率降低，但天氣還是較為炎熱，高溫普遍可達32至35度，西半部及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，北部36度以上高溫的範圍仍較廣。





資料來源：氣象署