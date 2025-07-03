潮境公園車禍驚悚瞬間曝！阿嬤牽4歲孫過馬路　遭機車撞飛一地血

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市中正區北寧路（知名景點潮境公園）3日下午發生一起嚴重車禍！一家五口正在巷子內過馬路時，一輛機車疑似未注意車前狀況，竟直直朝前方撞去，其中走在最後面的阿嬤首當其衝，當場失去生命跡象，另外，孫子、肇事騎士、騎士女友也受傷，被緊急送醫搶救。

▲基隆潮境公園嚴重車禍，瞬間畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警消下午3時10分接獲民眾通報，北寧路發生嚴重車禍，隨即派員前往處理。初步調查。肇事騎士為24歲吳男，事發當時他載著21歲葉姓女友由北寧路369巷往潮境公園方向行駛，不料，卻撞上63歲吳姓阿嬤、4歲小孫子，吳男、葉女也因此受傷。

稍早撞擊瞬間曝光，只見一家五口事發當時正過馬路，其中吳姓阿嬤牽著小孫子的手前行，孰料，下秒卻遭遇機車猛力撞上，由於撞擊力道猛烈，頓時發出一聲巨響，吳姓阿嬤當場遭撞飛，頭部受到重創，鮮血流一地，畫面令人觸目驚心，小孫子則是臉頰、鼻樑受有大面積擦傷，意識清楚。

而阿嬤的家人目擊慘狀，頓時嚇壞情緒崩潰，在現場不斷哭喊，據了解，阿公、阿嬤住在台北市萬華區，爸爸、媽媽、4歲童則住在永和，3日5人在永和集合，一同前往基隆玩，沒想到阿嬤卻遭遇死劫，自此天人永隔；吳姓騎士則表示，是因為陽光太過刺眼才會撞上行人，至於詳細肇事原因及經過，仍有待進一步調查釐清。