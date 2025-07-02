▲桃園北橫三大主題遊程登場，攜手業界推動山區觀光

▲親摘當季水蜜桃，感受果香四溢的夏日風情。（圖／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025 探索北橫」夏季活動已熱烈展開！桃園市政府風景區管理處表示，今年共計推出 17 條特色遊程、45 場次以上的活動安排，串聯大溪至復興的山林風光與部落文化，聚焦「浪漫」、「放鬆」、「健康」三大主題，特邀請國旅協會與產業園區福委會參與踩線體驗，盼促進旅遊合作與團體客源，活絡北橫在地經濟與觀光發展。

為促進旅行業對北橫旅遊資源的認識與合作，風管處特邀請國旅協會於7月2 日參加「靜謐放鬆之旅－採果之旅」踩線活動，走訪上巴陵周家農場親摘當季水蜜桃，感受果香四溢的夏日風情，並安排巴陵大橋與馬崙砲台巡禮，透過歷史與自然的雙重體驗，展現北橫旅遊多樣風貌，讓旅行業者實地感受北橫的旅遊潛力。

▲與部落舞蹈同樂。（圖／風管處提供）

其他「放鬆」主題路線如「巴陵古道漫步」，可沿泰雅古道穿梭山林，沉浸自然對話；或選擇「羅浮悠閒紓壓行」，透過有機無菜單料理與足浴體驗，讓旅人沉浸於純粹的休閒時光，都是企業團體與親友共遊的理想選擇。

緊接著 7月3日「愛戀浪漫之旅－原鄉炙燒之旅」將由產業園區福委會代表參與，前往那山咖啡體驗泰雅族語命名、醃肉 DIY、傳統炙燒文化與部落舞蹈同樂等行程。活動設計活潑熱情，兼具文化深度與互動趣味，極具企業員工旅遊發展潛力。

同系列「浪漫」遊程還有「阿姆坪風情」，搭船造訪薑母島，飽覽湖光山色、重溫偶像劇場景；亦可參加「小烏來盛夏體驗」，享受森林浴與戲水的清涼夏日時光，都是適合情侶與朋友出遊的熱門選擇。

市府觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，今年「探索北橫」活動，除了提供多元主題行程，更透過實地踩線，積極對接旅行社與企業團體的旅遊需求，更希望讓山上的店家、農場、導覽與餐飲業者看到市府的行動與決心，讓北橫的觀光能見度與合作機會同步提升。

王麗娟也強調，未來將持續以深度體驗為核心，推動永續、文化與自然並重的旅遊模式，讓北橫不只是避暑勝地，更成為全年皆宜、值得反覆造訪的經典旅遊地。另活動自即日起至 10 月底持續展開，凡報名並實際參與任一遊程，即可參加抽獎活動！獎品包含：觀光巴士—拉拉山北橫精彩二日遊10 張、石門水庫福華渡假飯店高級雙人房 4 張以及渴望會館朝露雙人房 2 張，抽獎將於 10 月 31 日公開抽出幸運得主，並公布於「探索北橫」Facebook 粉絲專頁，歡迎民眾踴躍參與，把握盛夏山林療癒之旅！