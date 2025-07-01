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手遭玻璃割傷就醫　陸男被安排「檢查攝護腺」

▲▼手遭玻璃割傷就醫　陸男被安排「檢查攝護腺」。（圖／翻攝微博）

▲朱先生手被割傷，不解為何要檢查攝護腺。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇常州34歲的朱先生日前因手被玻璃割傷就醫，但醫生卻替他安排了前列腺、輸尿管、膀胱等部位的超音波，令他非常不解。當地衛生部門表示，涉事醫生已被停職，調查正在進行中。

根據陸媒報導，朱先生是一名窗戶安裝工人，28日施工時不慎被玻璃割傷右手掌，傷口長達4公分，內部有玻璃渣。

朱先生前往宜興市第六人民醫院手外科就診，醫生清創縫合後稱已清理乾淨，但要求住院觀察。

住院之後，醫生給朱先生開了檢查單，包含前列腺、雙腎、輸尿管、膀胱等多項與手部外傷無關的項目。朱先生感到非常疑惑，於是向醫生詢問，醫生僅回應，「如果家屬不想做檢查，可以不做。」

▲▼手遭玻璃割傷就醫　陸男被安排「檢查攝護腺」。（圖／翻攝微博）

隔日上午，朱先生的手掌CT複查顯示，傷口殘留2顆玻璃渣，需二次手術。朱先生表示，得知情況後，他再次去醫生辦公室質疑為何做一些與傷口不相關的檢查，現場的好幾位醫生無人回答他的疑問，甚至有位醫生說「你不懂，我不跟你講。」

對於手部外傷是否需要進行前列腺等相關檢查，宜興市第六人民醫院外科的工作人員表示，按照當地衛健委規定，住院的患者需要進行常規檢查，包括腹部B超、胸部CT等項目，年齡大的患者還會進行前列腺的檢查。

不過，宜興市衛健委的工作人員卻說，醫院會在患者住院期間評估患者情況，一般都是進行和病情相關的檢查，除非患者提出有其它不舒服的地方，醫院才會進行相應檢查，「單純的手部外傷，通常來說不需要進行前列腺、腹部等方面的檢查。」

在網路上被罵翻後，宜興市第六人民醫院才緊急改口，稱正在調查處理，結果出來後會回應患者。

宜興市衛健委證實，目前已對涉事醫生做出停職處理，並派員赴醫院進行調查。

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