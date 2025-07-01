仙塔律師涉詐70萬交保　母校校長才告誡不到一個月：別當詐團律師

記者葉國吏／綜合報導

網紅律師仙塔律師 Santa，涉嫌參與靈骨塔詐騙案70萬元交保。以「刺青＋律師＋網紅」形象走紅的仙塔律師涉及詐騙嚇到許多粉絲，Dcard上還有輔大學生透露校長一個月前才告誡過而已。

▲網美仙塔律師涉詐70萬交保。（圖／翻攝仙塔律師threads）

仙塔律師本名李宜諪，是台北言亭國際法律事務所的主持律師，以刺青造型及親民風格打出獨特品牌。她活躍於多個自媒體平台，透過短影片、貼文及法律冷知識分享，吸引大量年輕族群追隨。過去，她曾參與多起知名案件，包括網紅雪碧訴Toyz妨害名譽案，並在社群上展現兼具高冷專業與接地氣的形象。

▲「仙塔律師santa」李宜諪涉嫌洩漏檢警辦案機密70萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

仙塔律師涉詐Dcard平台上也掀起討論潮。有法律系學生提到，仙塔的母校院長曾在今年畢業典禮中提醒新科律師「不要成為詐團律師」，如今案件爆出更讓人感慨不已。有網友留言調侃「院長才剛講完，月底就爆案」，甚至有人笑言「仙塔買下整層律師樓，現在該換看守所了」。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

▼仙塔母校輔大校長一個月前才告誡。（圖／翻攝Dcard）