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深夜接殯儀館外送單！備註「進門往裡走」　外送員嚇：一杯檸檬水

外送員吐槽殯儀館員工深夜點外送。（示意圖／unsplash）

▲外送員接到殯儀館員工深夜點外送。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

近日大陸有一名外送員公開影片吐槽殯儀服務中心員工於深夜點外送，直呼「你們殯儀館半夜能不能不要點外送？」引發網友熱議。而外送訂單涉及的商家事後證實確實有此訂單，但一直無人接單，已為顧客退款。對此，殯儀館工作人員事後表示，正在了解是否為惡作劇還是確實有員工點餐，目前當地警方已介入調查。

綜合陸媒報導，一名外送員於6月25日曬出一張24日晚上11點24分的外送訂單，訂單為一杯檸檬水，要送到泰山殯儀館東南門，特別備註「進去門往裡走」，並要求25日0時10分前送達。外送員吐槽表示「你們殯儀館半夜能不能不要點外送？領導能不能管管你的員工？大半夜老是點外送，你自己不害怕嗎？」

消息曝光後，在網路上引發大量網友熱議，一名網友在留言區表示，同樣的收貨地點也點了一份漢堡套餐，且備註「提前點送達投訴」，要求隔天0時19分送達；有網友自稱在殯儀館工作，有時候晚上值班點外送確實會被退單，也有網友建議殯儀館工作人員深夜不要點外賣，確實沒有幾個人敢前往配送，還有網友質疑該訂單是不是惡作劇。

不過也有人表示疑惑，「憑什麼殯儀館的人不能點外送？是殯儀館的人沒有資格吃宵夜？如果外送員害怕是不是可以不接單就好了？員工不是人嗎？」

陸媒實際詢問該飲料店，工作人員證實24日晚上11點多確實有一張送往泰山殯儀館的訂單，但一直沒有外送員接單，最後只能退款處理。而另外一位網友所曬出的漢堡店訂單，該店工作人員也證實，24日晚上11點多有一單送往泰山殯儀館的訂單，已被做退款處理。

泰山殯儀館的工作人員則表示，晚上確實有人員值班，上層已留意到網路上流傳的影片，目前正在核實情況，是否有員工點了外送還是惡作劇，目前尚不了解。

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