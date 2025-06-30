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今年閏六月19年1次！民間傳「鬼月好兄弟會更兇」　命理師揭真相

（示意圖／黃耀徵攝）

▲ 今年「閏六月」。（示意圖／黃耀徵攝）

圖文／CTWANT

今年遇上約19年1次的「閏六月」，民俗普遍認為閏六月是多出來的月份，諸事不宜，加上接下來又是俗稱「鬼月」的農曆七月，陰間的好兄弟比平時多蹲了1個月，出來後會比平時更兇。不過，命理師柯柏成直言，閏月的出現是正常曆法現象，沒有兇吉的問題，甚至可以補運、補功德，只是閏六月的年份相對稀少而已。

柯柏成在臉書發文說明，閏月是因應農曆與陽曆不同步所設，由於地球地軸的偏移23.5度，在公轉太陽1周後會出現少許的誤差值，陽曆會設閏年日，也就是每4年1次的2月29日，農曆則是每2～3年會有1次閏月，用來調節曆法，所以閏月的出現是正常曆法現象，只是閏六月的年份相對稀少，大約19年1次。

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柯柏成指出，民間普遍認為閏月非「正統月份」，因此不宜辦婚事、搬家、開市等，尤其閏六月會有「雙重夏氣」，忌諱「火旺傷人」。由於曆法上的巧合，國曆8月7日 （農曆閏6月14 日）為天赦日，這獨特的一天反而諸事皆吉。

柯柏成接著說，道家普遍視閏月為「天道補數之月」，可補運、補功德，但不宜過度張揚祭典，因此不是每個神誕都會重過，如正月因事錯過神誕或祭典，可於閏月補做，或是有向某神明「許願」，而許願之事很快就實現，就應該在閏月再次還願或續願，這是視誠意而定。

至於民間普遍認為閏六月因為是多出來的月份，應該是諸事不宜，接下來又接著鬼月，這些好兄弟比平時多蹲了1個月，出來不知道會不會更兇？柯柏成直言，類似說法其實根本沒有相關理論根據，只是純粹「自我腦補」。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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