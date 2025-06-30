又傳溺斃悲劇！7人闖新竹上坪溪泛舟　男翻船捲入暗流身亡

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣五峰鄉上坪溪被列為「禁止進行水域遊憩活動禁止區域」，昨(29日)卻有一行7人到該處進行泛舟活動，其中一名38歲廖姓男子不慎翻舟後，嘗試自救未果，最終被暗流捲入消失，眾人在距離事故點約200公尺的下游淺灘尋獲廖男，惟已無呼吸心跳，警消時抵達時確定身亡，並花費4小時將遺體移至道路，交由警方及家屬進行後續處理。

▲7人到新竹縣五峰鄉上坪溪進行泛舟活動，其中1人被捲入暗流身亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



本月8日宜蘭安農溪才傳出泛舟死亡事件，9人搭乘橡皮艇疑似被竹竿戳破，造成翻船，其中一名59歲女子不幸身亡，也是宜蘭近30年來首次發生如此嚴重的意外。本案則發生在29日上午8時20分，廖男與友人自五峰鄉清泉部落下水出發，預計於和平部落鐵線橋上岸，全程約9公里。廖男乘坐第6艘出發，在行經急流區時翻船，雖3度嘗試翻正獨木舟但均未成功。由於身穿救生衣，他選擇與船分離嘗試自救，未料被下游一處「大石間的水下開口」產生的暗流吸入。

目擊友人事發後即刻撥打119報案，同時嘗試丟擲拋繩袋營救，但廖男無法成功抓取。眾人亦於水下出水口附近潛水搜尋，皆未發現。最終在距事故點約200公尺的下游淺灘找到廖男，當時已無呼吸心跳。

消防局於上午9時50分接獲報案，立即派遣五峰分隊與花園小隊等3名警消及1名義消前往搜救。根據報案者提供之GPS定位，於11時37分接觸到廖男，並接手CPR急救作業，惟AED顯示無建議電擊節律，明顯死亡。

帶隊官五峰分隊小隊長鄧宇君表示，由於事故現場地勢險峻，救援路徑須經由一條長約700公尺、垂直高差近200公尺的陡峭獵徑才能轉運患者。第二大隊大隊長陳軍佑得知情況後，立即調派所屬各分隊增援，共11名支援人力於下午1時50分抵達，合力架設繩索並進行搬運。儘管過程中降下大雨，救援人員仍全力以赴，最終於下午3時30分將廖男移至道路，交由警方及家屬後續處理。

新竹縣政府消防局指出，上坪溪早已被列為縣內「危險水域遊憩活動禁止區域」，呼籲民眾從事泛舟、輕艇等活動時應選擇合法合格水域，以確保自身安全，避免悲劇再次發生。