花蓮男遊蝙蝠洞走失　警消聯手救援！救難協會助力尋獲

▲警、消動員救難協會及山地義警展開地毯式搜尋，終尋獲山區迷途的陳男。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

花蓮縣一名72歲陳姓男子與家人到桃園市復興區蝙蝠洞遊玩，患有輕微失智的陳男在步道走失，家人遍尋未果求助警方，警方與消防動員救難協會及山地義警展開地毯式搜尋，一小時後終在泥濘登山步道尋獲平安無恙的陳男。

▲並護送陳男至停車場與家屬會合。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局三民派出所19日14時許接獲陳小姐報案，稱其患有輕微失智的父親與家人一同從花蓮前來蝙蝠洞遊玩，返程途中家屬發現陳男失去蹤影，並在現場搜尋約一小時後仍未發現，遂急忙報案求助。

大溪警分局三民派出所獲報後，立即派遣副所長胡旭騰率隊前往現場協助搜救，並通報復興消防隊、復興區救難協會及本所山地義警共同前往蝙蝠洞集結展開搜尋。經現場人員研判，走失民眾可能於叉路口誤走至觀音洞方向，遂朝該方向展開地毯式搜索。

經過約一小時的緊急搜救行動，行經近日山區下雨泥濘不堪，地面佈滿濕滑苔蘚的山區登山步道，最終於15時許順利尋獲陳姓長者，確認其身體狀況尚可，能夠自行行走，隨即護送至停車場與家屬會合，由其女兒陳小姐接回返家，所幸有驚無險。