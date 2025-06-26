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任天堂Switch 2爆鎖機風波！她因「暱稱太糟糕」慘被封

有玩家因「用戶名稱」不當，導致主機被直接鎖定。（圖／翻攝自Reddit）

▲有玩家因「用戶名稱」不當，導致主機被直接鎖定。（圖／翻攝自Reddit）

圖文／CTWANT

任天堂最新一代主機Switch 2開賣後話題不斷，繼先前傳出部分用戶因使用盜版 MIG 卡遭鎖機後，近日又有玩家因「用戶名稱」不當而被鎖機，陷入災情。

一名Reddit網友近日分享姊姊的遭遇，表示她在使用全新的Switch 2時，將帳號名稱設定為「Twink Link」，結果卻意外觸發任天堂的用戶條款，導致主機被直接鎖定，無法連線使用任何線上服務。

「Twink」是男同性戀文化中的俚語，通常用來形容年輕、身材纖瘦、體毛稀少的男性，該名稱在結合任天堂知名角色「林克」（Link）後，被部分人視為具性暗示或不當含義。

該名玩家表示，雖然已聯繫任天堂客服試圖解鎖，但最終仍遭到駁回，客服僅提供退回主機的選項，讓不少網友替她抱不平。

不少玩家留言表示，許多線上遊戲雖也會對不當ID進行取締，但多半僅限於帳號警告或強制改名處分，直接「鎖機」實屬罕見，也讓創意取名的玩家們不得不更謹慎面對官方的審核標準，「我老婆最近惡作劇地把我的名字改成了南瓜屁股。我要告訴她別再胡鬧了…」、「為什麼名字會被封鎖？這名字本身就不是貶義或不恰當的名字！身為同性戀玩家，很難不感到不安」、「企業界有一種奇怪的現象，如果消費者使用你的產品時說出粗俗的話語，投資者就會因為某種原因而生氣，並認為這是公司的錯，因為他們在遊戲中加入粗俗的誹謗」、「哎呀，我受夠了任天堂的這種待遇」。

事實上，根據任天堂北美地區的社群守則，的確明文禁止玩家使用淫穢、非法或其他不當字詞作為使用者名稱。然而事件引發爭議的關鍵在於，任天堂未給予用戶更改暱稱的機會，便直接封鎖整台主機，處置手段被部分玩家批評過於嚴厲。目前任天堂尚未就此事件發表公開聲明，而該名網友的案例也成為玩家社群熱議焦點。

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