「天才外科手」烏龍變劉真主治醫師　病患跑光怒告Google結局曝

▲心臟科醫師張效煌不滿搜尋自己名字時竟跳出「劉真主治醫師」等預測字串，疑影射他與藝人劉真之死有關，氣得提告。（圖／翻攝自Facebook／辛龍）

記者黃宥寧／台北報導

曾有「天才外科手」之稱的心臟外科醫師張效煌，不滿Google的預測查詢，將其姓名與劉真病逝事件錯誤關聯，質疑遭誤認為主治醫師，導致名譽受損、病患流失，故提告Google台灣子公司要求移除相關預測字串。士林法院認Google台灣並非搜尋服務提供者，判張醫師敗訴。

藝人劉真與丈夫辛隆是演藝圈內知名的恩愛夫妻，劉真2020年因主動脈瓣狹窄接受心臟手術，術後發生腦部栓塞與出血等併發症，最終因腦壓過高病逝，得年44歲。

張效煌提告表示，劉真逝世多年後，他發現在Google搜尋其姓名時，竟會跳出如「劉真主治醫師張效煌」等預測查詢字串，誤導社會大眾認為他與劉真病逝相關，引發外界猜測、病患流失，已構成對其人格權與職業聲譽的重大侵害。

張醫師從2022年起陸續5度發函要求移除該預測字串，雖曾收到部分內容「因違反政策已刪除」的回覆，但他認為仍有字串殘留。Google台灣公司則出庭抗辯表示，搜尋引擎服務由美國Google LLC營運，雙方為不同法人，其公司無管理、控制或刪除搜尋預測內容權限，張醫師提告對象並非正確主體。

法官審酌雙方攻防後，認定台灣科高股份有限公司與Google LLC確屬不同公司，非搜尋服務提供者，張效煌也未能舉證證明台灣公司對該預測字串的產生與存續負有責任，判其訴訟與假執行聲請均予駁回，訴訟費用由原告負擔。