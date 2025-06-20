程式設計進入提示詞時代　OpenAI前主管：每個人都是工程師

▲從 C++到ChatGPT，Karpathy談軟體三世代變遷 。（圖／Andrej Karpathy簡報）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI前研究主管、特斯拉前AI總監Andrej Karpathy近日在「AI Startup School」系列演講中指出，程式設計方式正因生成式 AI 而徹底改變。他提出「Software 3.0」概念，強調未來開發軟體不再仰賴傳統程式語言，只需透過自然語言提示詞，即可指揮大型語言模型（LLM）完成應用程式的構建。

Karpathy將軟體發展分為三個階段：

※Software 1.0是工程師直接撰寫C++等傳統語言的程式碼

※Software 2.0借助大量資料與優化器訓練神經網路模型

※Software 3.0則是利用LLM接受自然語言指令，並由AI自動生成程式邏輯與結果

他指出，這意味著「會說話就能寫程式」，不具備技術背景的個人也能參與軟體開發。他稱這種新型態開發方式為「Vibe Coding」，不需要撰寫一行程式碼，僅靠對話式提示即可生成新工具。

Karpathy曾以LLM快速構建出iOS應用程式與圖片生成工具「Menu Genen」，強調這是對開發模式的根本性重構。他認為，生成式AI不只是輔助工具，而是「新的電腦」，開發者角色也將重新定義。不過他也提醒，應用構建變得容易後，真正困難的反而是部署過程，包括驗證系統、付款整合、網域設定等DevOps工作。他坦言，「AI會幫你把程式寫出來，但它還不會幫你把它變成真的網站。」

Karpathy預測，未來程式設計的門檻將持續下降，而關鍵將轉向如何與AI合作、如何清楚描述需求與評估結果。他鼓勵年輕開發者，「這是進入軟體產業最有趣的時刻，你不只在寫程式，而是在駕馭一種全新形式的電腦。」