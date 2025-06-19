　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

OpenAI開源智慧客服示範系統　訂位、查詢、取消皆能自動處理

▲▼openAI。（圖／OpenAI）

▲OpenAI開源智慧客服示範系統。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI釋出全新開源專案「客服智慧代理人（Customer Service Agent Demo）」，展示如何運用其最新的Agents SDK（代理開發工具包）打造多角色智慧客服系統。該示範專為航空業場景設計，模擬客服中心如何以AI自動應對乘客的多樣查詢，並具備即時代理人分流與視覺化介面功能。

此專案透過Python後端與Next.js前端進行整合，不僅提供聊天介面，也具備代理人編排視覺化功能，可讓開發者清楚掌握每則對話如何被轉交至最適任的子代理人處理。系統中的主要代理人包含：

分流代理人（Triage Agent）：負責辨識乘客需求並轉交給正確角色

訂位代理人（Seat Booking Agent）：處理座位查詢與預訂

航班狀態代理人（Flight Status Agent）：提供即時航班資訊

取消代理人（Cancellation Agent）：協助取消與退款事宜

FAQ代理人（FAQ Agent）：應對常見問題查詢

此外，OpenAI也在這套系統中加入了相關性防線（Relevance Guardrails） 與越權防護（Jailbreak Guardrails） 機制，確保對話始終聚焦主題並避免濫用，提升實務部署的可靠性與安全性。

此次開源計畫不僅提供範例程式碼，還包含詳細的部署與擴充說明，開放開發者、研究人員與企業團隊自由調整與重構。此舉更展現OpenAI推動AI代理實務應用的積極意圖，也為未來智慧客服導入AI提供具體參考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱網笑了
具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她
故宮晶華「吃到飽」喊停！　最後供應日曝
夏男拿不到遺產　5億高中生母恐「只能分200萬」...原因曝
彭博：美準備「幾天內攻擊伊朗」　最快周末前行動
普丁自願調解以伊衝突　川普1句話酸爆
台灣百萬美元富豪逾76萬人！居全球15強　為星國兩倍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

OpenAI開源智慧客服示範系統　訂位、查詢、取消皆能自動處理

OpenAI發現「誤導人格」　揭開AI行為偏差的根本原因

AI即將具象化　OpenAI執行長：未來的人形機器人將像「新生命」

專訪揭未來十年趨勢　OpenAI執行長：下一代會像呼吸一樣使用AI

史丹佛揭職場AI真相：多數員工不是怕被取代　而是想與AI並肩工作

AI模型會偷偷搞破壞嗎？Anthropic測試顯示：部分已能成功隱藏行為

Gemini模型三連發！Flash、Pro穩定上線、Flash-Lite預覽同步推出

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

OpenAI開源智慧客服示範系統　訂位、查詢、取消皆能自動處理

OpenAI發現「誤導人格」　揭開AI行為偏差的根本原因

AI即將具象化　OpenAI執行長：未來的人形機器人將像「新生命」

專訪揭未來十年趨勢　OpenAI執行長：下一代會像呼吸一樣使用AI

史丹佛揭職場AI真相：多數員工不是怕被取代　而是想與AI並肩工作

AI模型會偷偷搞破壞嗎？Anthropic測試顯示：部分已能成功隱藏行為

Gemini模型三連發！Flash、Pro穩定上線、Flash-Lite預覽同步推出

3大速食店暑假優惠開跑　德克士炸雞55折、拿坡里烤雞翅10元

綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

高雄貴婦出遊家中遭竊！偷兒扮蜘蛛人爬窗　洗劫近百萬珠寶現金

柯志恩再戰2026高雄市長　對手鎖定賴瑞隆、邱議瑩出線機率高

伊朗「5可能報復手段」曝！　只要美國敢開打：全球都遭波及

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱讓網笑了

淡水1死火警疑點多！現場遺落數支不明鋼瓶　2友落網閉口拒說明

明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

台南38歲男酒醉街頭大聲喧嘩　遭壓制上銬保護管束

【全面戰爭警告】伊朗警告：美國別插手！誓言強烈反擊以色列

AI科技熱門新聞

AI散熱明牌？　4公司股價直直飆

ChatGPT圖像生成功能登陸WhatsApp

OpenAI揭開AI行為偏差根本原因

OpenAI執行長：AI即將具象化

OpenAI執行長：AI將融入下一代日常

史丹佛數據揭與AI共事成職場主流

OpenAI開源智慧客服系統

ChatGPT專案功能大升級

Anthropic發表AI破壞能力測試框架

Gemini Flash、Pro穩定上線

AI散熱「台灣大廠」營收翻倍飆　董事站C位：這碗飯可吃很久

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

AI工具幫企業擺脫「濫開會」困境

Gemini深度思考模式即將登場

更多熱門

相關新聞

OpenAI揭開AI行為偏差根本原因

OpenAI揭開AI行為偏差根本原因

OpenAI最新研究發現，大型語言模型（LLM）如GPT-4o在接受錯誤資訊的訓練後，不僅會在該領域產生偏差，更可能在無關領域出現誤導性回答，顯示模型內部可能形成一種可被激活的「誤導人格（misaligned persona）」，引發所謂「突現性誤導（emergent misalignment）」現象。

meta開出「1億美金」挖角OpenAI人才

meta開出「1億美金」挖角OpenAI人才

AI時代全球搶才！陳亭妃：主權基金應有法源依據

AI時代全球搶才！陳亭妃：主權基金應有法源依據

黃國昌AI風波　林俊憲酸：自己立法自己犯

黃國昌AI風波　林俊憲酸：自己立法自己犯

OpenAI執行長：AI即將具象化

OpenAI執行長：AI即將具象化

關鍵字：

OpenAIAI客服人工智慧開源github

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

黃金價格將大跌　原因曝光

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面