狠甩九份！「全台最強景點」出爐　4個月狂吸逾1800萬人到訪

▲新北大都會公園1到4月以超過1800萬人次造訪，榮登全台最熱門景點。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

根據交通部觀光署最新統計顯示，今年1至4月全台前20大觀光遊憩區共吸引7234萬人次造訪，較去年同期成長高達63%，其中近半數為新興景點，新北大都會公園以超過1800萬人次登頂最熱門景點，反映國旅市場逐步回溫。

觀光署資料指出，今年前20大熱門遊憩區中，包括「新北大都會公園」、「台南國華友愛商圈」、「台北西門町商圈」、「彰化鹿港老街」、「台南鹿耳門聖母廟」、「台中公益路商圈」、「雲林北港朝天宮」、「高雄武德宮」、「桃園青埔藝術運動園區」及「桃園高鐵商圈」等，共有9個為首次進榜的新景點，顯示新型態景區及商圈活動成功吸引人流。

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新北大都會公園以1801萬人次穩坐榜首，成為國內最受歡迎的觀光地。整體而言，今年1至4月全國遊憩區遊客總數為7234萬人次，明顯高於去年同期的4438萬人次。靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，此成長部分受到2023年「0403花蓮大地震」造成的低基期效應影響，但同時也顯示國內旅遊熱度逐漸回升。

黃正聰指出，為因應交通壅塞及環境承載量問題，各地政府將活動場域從傳統風景區轉向商圈與都會區舉辦，藉此吸引更多旅客進行短程旅遊，活絡在地經濟。他表示這樣的策略成功吸引人潮，也促進了商圈型消費模式的發展。

然而，觀光署數據顯示，國旅過夜比例持續下滑，平均住宿天數從疫情前的1.51天，下降至2023年的1.45天，顯示一日遊成為主流，對住宿、交通與購物的經濟貢獻相對有限。顯見未來提升國旅品質的關鍵在於「延長旅客停留時間」與「提高每位旅客的消費額。」

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