大學申請入學「篩選倍率擬提高至4倍」　招聯會後天開會討論

▲大學申請入學篩選倍率擬調高。圖為台大校園。（資料照／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

大學申請入學篩選倍率依現行規定最高為3倍，也就是各科系可以篩選招生名額的3倍人數進入第2階段甄試。教育部日前提案，請大學招聯會研議申請入學篩選倍率擴大至3.5倍或4倍以上，增加進入2階甄試人數。大學招聯會今天表示，20日將召開會員大會討論此案。

大學申請入學是近年多元入學管道中名額最多的，申請入學分為第1階段篩選和第2階段指定項目甄試，各系可自訂檢定學科能力測驗或術科考試的標準，再設定篩選倍率，以篩選出某倍於預定招生名額的學生人數參加甄試。

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現行規定篩選倍率最高3倍，以台大物理系為例，預計招收28人，設定3倍率，預計甄試人數為84人。教育部5月在大學招生委員會聯合會常務委員會中提案，請大學審酌擴大申請入學篩選倍率，研議由3倍擴大至3.5倍或4倍以上。

根據中央社報導，教育部指出，少子女化對大學招生產生衝擊，部分學校陸續面臨招生不足、停招或減招等困境；由於申請管道屢有教師反映未足額分發的情形加劇、第2階段報名率下降等情況，希望招聯會研議擴大篩選倍率，增加考生通過1階篩選機會，讓2階甄試人數能達到一定數量。

大學招聯會說，調整申請入學篩選倍率是大學招生事項，招聯會將在6月20日召開會員大會，依據招聯會常委會決議，討論是否同意調整篩選倍率。

招聯會提到，面對少子女化現象，大學的確看到生源減少的問題，若擴大篩選倍率，可以讓更多學測成績達到校系檢定門檻的學生，增加進入第2階段甄試機會，有機會讓校系看見其能力表現並擇才入學。

關於研議調整篩選倍率案，招聯會指出，此案是否要進入表決，以及相關處理流程，仍要等會員大會討論才知道。