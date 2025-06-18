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交友軟體驚見「騙吃攻略」！女網紅自豪「靠1招」：2星期沒餓過

不少網紅公開「騙吃飯攻略」，大呼因此「2星期沒餓過肚子」。示意圖。（翻攝自Pexels）

▲不少網紅公開「騙吃飯攻略」，直呼「2星期沒餓過肚子」。示意圖。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

交友軟體除了有騙砲問題外，如今也有專門騙吃飯的女生，就有不少網紅洋洋得意公開「騙吃飯攻略」，大呼因此「2星期沒餓過肚子」。文章一曝光，意外在網路掀起討論。

綜合外媒報導，Tinder等交友軟體不再只是男生騙砲的渠道，不少單身女子也透過交友軟體「騙吃騙喝」，利用約會當作誘餌，約對方出來請客，即便不是自己的菜，仍會主動邀約，說「現在只想吃龍蝦」之類的話術，要求上高檔餐廳。

甚至還有不少網紅在社群上公開「交友軟體騙餐攻略」，大呼為免費餐飲只好不斷赴約，還表示透過攻略「已經2個禮拜沒有餓過」。文章曝光，還吸引大票女網友附和說「我懂」。

據報導，有研究指出，1/3的女性坦言，赴約「只是為了吃白吃白喝」，更有人戲稱「自己準備餐點的方式」、「這就像餐券，因為妳有付出努力，女王，你值得擁有」；也有網友看了讚嘆「真是惦惦吃三碗公的天才」。種種跡象，交友軟體不再像過去單純，網路交友也應該多注意。


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