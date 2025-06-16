　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄「雙罷劫」負責人羈押期將屆　法院：6/18前裁定

▲▼徐尚賢父親和律師 。（圖／記者吳世龍攝）

▲徐尚賢父親徐國祥（左）和律師張靜（右）。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市罷免許智傑、黃捷聯合總部、連署攤位在4月18日遭調查局搜索，2名領銜人黃晃枝（85歲）和朱磊均被帶回市調處調查，而高雄雙罷劫負責人徐尚賢也同時被帶走。檢方複訊後，18日晚諭知朱磊以15萬元交保，黃晃枝無保請回，而徐尚賢則在19日被羈押，羈押期將屆滿2個月，高雄地院今（16）日召開延押庭，法官裁示將在18日下午前送出裁定。

高雄市鳳山區中山西路的罷免許智傑、黃捷聯合總部18日上午9時30分左右遭調查局搜索，出動約10名調查官，連署攤位也遭到搜索，搜索行動約2小時結束，18日中午罷免黃捷的領銜人黃晃枝（85歲）和罷免許智傑的領銜人朱磊也被帶回市調處調查。

兩人被帶回調查局後，雄檢同時還聲請搜索票，搜索「高雄雙罷劫」行動負責人徐尚賢住處，並且開出拘票，將守候在調查處外的徐尚賢本人拘提到案。經過調查後，3人18日晚間被移送高雄地檢署，且均列為被告，檢察官複訊後，諭知黃無保請回，朱磊以15萬元交保。

至於徐尚賢涉案部分，19日傍晚開庭複訊，檢方晚間向法院聲請羈押禁見，深夜獲准。

徐尚賢的羈押期即將屆滿，檢察官向法院聲請延長羈押，法院也在今日召開延押庭，徐尚賢的律師張靜和徐的父親徐國祥都親自出庭，庭審後，張靜表示，法官裁示將在18日下午前送出裁定，他認為延長羈押的機率非常大，但徐尚賢已經被羈押2個月，現在罷免的案件已經不是司法案件，而是政治案件，而現在司法的天平也早已經傾斜。

徐國祥則是對於徐尚賢至今仍無法交保，感到很生氣和遺憾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
94%假的！只有165份連署書是真的　吳思瑤：賴苡任自導自演
快訊／超商前自撞！駕駛疑癲癇發作　不斷抽搐
快訊／板橋恐怖車禍！　紅牌重機斷成2截
快訊／防冰雹、強陣風！大雷雨轟2縣市　國家警報響了
快訊／沙崙海水浴場意外！法籍男無呼吸心跳
快訊／金建希住院了！　舊疾惡化
台人花4億買山寨品！　手法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

悍妻拿滾燙熱水潑灑　夫裸下體奪門逃命！搶救3個月才脫險

快訊／林口超商前轎車自撞冒煙　駕駛疑癲癇發作被救出送醫

快訊／板橋「重機碰撞賓士」！騎士骨折送醫　重機斷2截畫面曝

禮盒藏賄款！前高公局分局長涉貪案追加起訴　吐回百萬獲免刑

南投草屯死亡車禍！75歲男騎士「追撞物流車」　血流一地送醫不治

快訊／淡水沙崙海水浴場法籍男遭浪捲走！無呼吸心跳送醫搶救

快訊／高雄「雙罷劫」負責人羈押期將屆　法院：6/18前裁定

站立放雙手蛇行！高雄猴騎車亂竄鬧區馬路　誇張行徑最高罰15萬

棒球術語聊性事！駕訓班教練自豪「完全打擊」撩人妻：我很會盜壘

新店小貨車「閃黑影」衝路旁卡電桿　無照駕駛撞破頭手骨折

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

悍妻拿滾燙熱水潑灑　夫裸下體奪門逃命！搶救3個月才脫險

快訊／林口超商前轎車自撞冒煙　駕駛疑癲癇發作被救出送醫

快訊／板橋「重機碰撞賓士」！騎士骨折送醫　重機斷2截畫面曝

禮盒藏賄款！前高公局分局長涉貪案追加起訴　吐回百萬獲免刑

南投草屯死亡車禍！75歲男騎士「追撞物流車」　血流一地送醫不治

快訊／淡水沙崙海水浴場法籍男遭浪捲走！無呼吸心跳送醫搶救

快訊／高雄「雙罷劫」負責人羈押期將屆　法院：6/18前裁定

站立放雙手蛇行！高雄猴騎車亂竄鬧區馬路　誇張行徑最高罰15萬

棒球術語聊性事！駕訓班教練自豪「完全打擊」撩人妻：我很會盜壘

新店小貨車「閃黑影」衝路旁卡電桿　無照駕駛撞破頭手骨折

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

墨西哥南部市長遭槍殺　4槍手襲警「闖辦公室開槍」

朴寶劍要來了！首度造訪高雄「8月17站上高流」　門票搶票日看這裡

悍妻拿滾燙熱水潑灑　夫裸下體奪門逃命！搶救3個月才脫險

嘉義市社會住宅發展兩案將完工　王美惠關注進度

黃呂錦茹遭起訴　藍北市黨部發聲：勿因立場差異而進行政治性審判

「一門中原」　曾傳傑父子3人中原設計學院同年畢業

94%假的！只有165份連署書是真的　吳思瑤：賴苡任自導自演大半年

黑熊學院推1380元防災盒！醫一算「單買約450元」：賣給愛台灣的人

00919除息前受益人、規模雙創高　擠進4000億俱樂部

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

社會熱門新聞

即／台中黑戶爸找到了！曝沒報戶口原因

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

台中黑戶青年身世坎坷　母親不告而別

即／閃兵案偵結！新北檢起訴28人　

海陸2特勤中士海游救5學生！1學生下落不明

北市小五男童性侵學妹　家長拒就醫：很難掛號！

救回心梗OHCA男！「神秘光頭」身份曝　醫師聯手準消防員救人

舊衣回收箱爬出一個人！路人嚇壞：哇靠

丈夫剛過世少婦竟遭公公侵犯　錄影自救提告

三峽男疑偷拍鋼管女更衣　遭遶境轎班圍毆

更多熱門

相關新聞

台南男拒抽血還被插針！護理師判罰5千

台南男拒抽血還被插針！護理師判罰5千

台南一名曾姓男子到診所看診，在拒絕抽血後，仍遭護理師把針頭插進右手背，曾男當場怒拔針頭，並前往警局報案。全案經台南地院審理，法官依護理師犯過失傷害罪，處罰金5千元，可易服勞役5天。可上訴。

人妻控遭性侵！房東喊冤：妳也有在上面

人妻控遭性侵！房東喊冤：妳也有在上面

女刁車舔引擎「甜的」竟是表哥倒砂糖　　

女刁車舔引擎「甜的」竟是表哥倒砂糖　　

即／高雄雙罷劫宣告失敗不送件　連署書份數曝光

即／高雄雙罷劫宣告失敗不送件　連署書份數曝光

高院對鍾文智略式裁定　檢方抗告遭駁回

高院對鍾文智略式裁定　檢方抗告遭駁回

關鍵字：

雙罷劫徐尚賢羈押期法院18日裁定

讀者迴響

熱門新聞

即／台中黑戶爸找到了！曝沒報戶口原因

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

快訊／林依晨二寶生了！　

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

26歲女模拍片慘死！銀行員手段兇殘曝

快訊／大雷雨來了！　2縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面