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「神秘光頭」急救OHCA超專業！新竹消防緊急貼文尋人：比我們熟練

▲▼新竹神秘人OHCA急救超專業，消防隊發文尋人。（圖／翻攝臉書／新埔消防分隊）

▲新竹神秘人OHCA急救超專業，消防隊發文尋人。（圖／翻攝臉書／新埔消防分隊）

記者柯振中／綜合報導

新竹縣新埔鎮一名51歲男子6月13日晚間打桌球時突感不適，在旁休息時突然倒地，幸虧有球友陳逸鴻醫師與一位熱心民眾即刻實施CPR與給氧，消防隊到場後進行四次電擊並給予藥物治療，成功讓男子恢復心跳、即時送醫。救援過程中，那名冷靜專業的民間救命英雄，更讓救護隊員留下深刻印象，新埔消防分隊也為此發文協尋，希望得知這名英雄的身分。

新埔消防分隊指出，該男子倒地時心跳已停止（OHCA），幸得陳逸鴻醫師第一時間施以心肺復甦術，現場還有一名不知名男子主動加入救援，壓胸節奏精準、動作俐落，甚至連資深救護人員都驚訝他的專業程度，直呼像是穿著便服的資深同仁來支援。

▲▼新竹神秘人OHCA急救超專業，消防隊發文尋人。（圖／翻攝臉書／新埔消防分隊）

▲新竹神秘人OHCA急救超專業，消防隊發文尋人。（圖／翻攝臉書／新埔消防分隊）

消防人員到場後，接手進行四次電擊、骨內注射與用藥後，患者成功恢復自發性循環（ROSC），隨即送醫治療。整場急救過程中，這位民間救援者不僅技巧純熟，更保持冷靜沉著的態度，有效爭取寶貴的黃金搶救時間，為病患的生存機會增添一線希望。

這位無名英雄事後表示，自己註冊了「聽見AED」LINE官方帳號，當接獲通知附近有人需要協助時，便立刻趕往現場支援。他的即時應變與行動力讓消防人員敬佩不已，也引發網友熱議，大家都想知道這位救人於危急的帥氣人物到底是誰家的親友或同事。

新埔消防分隊也藉此呼籲，民眾應認識《聽見AED》這款結合自動體外心臟去顫器（AED）定位與急救通知的服務。只要學會CPR、加入平台並願意出手相助，即便不是專業醫護人員，也能成為下一位拯救生命的英雄。

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