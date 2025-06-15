快訊／美議員遭「假警察」槍擊2死2重傷　川普發文撂重話！

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快訊／美明尼蘇達州議員遭「假警察」槍擊2死2傷　川普發文撂重話！

▲▼明尼蘇達州2民主黨議員+各自配偶 被假扮警察的嫌犯槍殺。州眾議員霍特曼（Melissa Hortman，左），與州參議員霍夫曼（John Hoffman） 。（圖／翻攝自Facebook／Speaker Emerita of the House Melissa Hortman、明尼蘇達州議會）

▲明尼蘇達州民主黨籍州眾議員霍特曼（Melissa Hortman，左），與州參議員霍夫曼（John Hoffman） 。（圖／翻攝自Facebook／Speaker Emerita of the House Melissa Hortman、明尼蘇達州議會）

記者董美琪／綜合報導

美國明尼蘇達州驚傳槍擊案，州眾議員梅麗莎霍特曼（Melissa Hortman）與其丈夫不幸中彈身亡，而州參議員約翰霍夫曼（John Hoffman）與妻子也遭同一嫌疑人槍擊，目前送醫治療中。美國總統川普表示，司法部長邦迪與FBI已介入調查，將對涉案人採取最嚴厲的法律行動。

根據外電報導，州長提姆華茲（Tim Walz）指出，這起襲擊看似有明確政治意圖，疑似為一場針對政治人物的預謀行動。其中州眾議員梅麗莎霍特曼與丈夫身亡，州參議員約翰霍夫曼與妻子也遭同一嫌疑人攻擊，兩人身中數槍，目前已接受手術治療。

川普隨後在其社群平台「Truth Social」上發表聲明，透露已接獲有關此「駭人槍擊事件」的簡報。他指出，這起針對州議員的暴力事件應屬有計畫的襲擊。

川普強調，司法部與聯邦調查局正在全面調查此案，「對於參與者將依法律程序嚴懲」。他也表示，這類暴力行徑在美國社會絕不可被接受。根據CNN報導，遭襲的兩名民代皆為明尼蘇達州民主－農民－勞工黨（DFL）成員。

目前嫌犯仍在潛逃，警方已展開大規模搜查行動，持續追緝中。

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