快訊／新北八里工廠大火「濃煙狂竄」！大崁國小宣布9點後到校

▲新北八里工廠清晨傳出火警。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陸運陞、莊智勝／新北報導
新北市八里區忠孝路一處工廠今(13日)清晨6時22分許傳出火警，現場濃煙不斷竄出，目前警消獲報後已前往灌救，幸初步未有人員傷亡。新北市八里區公所稍早表示，經模擬空汙影響範圍主要位於八里區，籲請民眾緊閉門窗、外出佩戴口罩；另大崁國小通知，受到火警影響，師生於上午9點之後再到校。
▲新北八里工廠清晨傳出火警。（圖／記者陸運陞翻攝）
▼新北八里火警影響範圍圖。（圖／翻攝新北市八里區公所）
▲新北八里工廠清晨傳出火警。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陸運陞、莊智勝／新北報導
新北市八里區忠孝路一處工廠今(13日)清晨6時22分許傳出火警，現場濃煙不斷竄出，目前警消獲報後已前往灌救，幸初步未有人員傷亡。新北市八里區公所稍早表示，經模擬空汙影響範圍主要位於八里區，籲請民眾緊閉門窗、外出佩戴口罩；另大崁國小通知，受到火警影響，師生於上午9點之後再到校。
▲新北八里工廠清晨傳出火警。（圖／記者陸運陞翻攝）
▼新北八里火警影響範圍圖。（圖／翻攝新北市八里區公所）
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