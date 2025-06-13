快訊／新北八里工廠大火「濃煙狂竄」！大崁國小宣布9點後到校

新北市蘆洲警分局轄內八里分駐所前巡官兼所長李姓警官涉嫌不當申報獎勵，甚至疑涉偽造文書罪，遭分局自清自檢，立即拔除主管職務並函送法辦。分局坦承李員不僅申報獎勵不實，其不善溝通、與同仁不睦的領導風格，也早已引發內部矛盾。分局獲報後展現維護警察風紀不護短的態度，自清自檢將李姓所長記過處分、調離主管職並函送新北地檢署偵辦。