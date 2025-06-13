▲二本松涮涮屋。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

有「火鍋界PRADA」之稱的二本松涮涮屋，因被檢舉違建，連帶揪出台北市建管處承辦官員疑似收賄弊端。火鍋店老闆林建宏被諭令交保。林建宏也對外喊冤強調是妻子與其娘家惡意檢舉，自曝婚後慘況。

▲二本松涮涮屋老闆林建宏。（圖／記者劉昌松攝，下同）

二本松涮涮屋主打日本和牛等高檔食材，因而獲得「火鍋界PRADA」的稱號。但業者2023年間遭檢舉疑似有違建，時任建管處承辦股長的郭男前往現場稽查，卻疑似收受業者數萬元賄賂，事後放水沒有裁罰，檢方指揮廉政署兵分9路搜索，並約談2名承辦人員以及林姓負責人到案。

林建宏事後發表聲明表示，餐廳自2023年11月迄今，幾乎每周、甚至曾有一天3次，遭人以相同或不實事由，不斷向台北市政府警察局、都發局、商業處、新工處、衛生局、消防局、財政部國稅局、台電公司等單位檢舉。浮濫檢舉導致公務人員每天來餐廳檢查，他向來全力配合，對於違建或違法使用問題，也願接受市府裁罰，並配合市府要求進行改善。

根據《鏡報新聞網》報導，林建宏指出此事為妻子一家利用公權力抹黑，他也自曝跟妻子奉子成婚後衝突不斷，表示妻子情緒起伏大，各種小事都能發怒、飆罵羞辱」，提出離婚還被逼在雙方家族前下跪認錯羞辱。林指出，妻子一家要求交出3處房產、總價超過1億房產，才願意離婚，而且其中2處房產還是他父母跟哥哥的。他拒絕後就不斷被檢舉。

對此林建宏妻子否認檢舉一事，強調這只是單純的家庭糾紛，現在林先生卻公開，就讓司法說明一切。

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