桃園失智婦深夜失蹤6小時　倒住家1公里外田埂滿身泥濘

▲羅婦倒臥在住家1公里外的菜園田埂間。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名患有失智症的72歲羅姓婦人昨晚趁著家人入睡後獨自外出，家人驚覺母親不見立刻報警協尋，警方受理後動員地毯式搜尋，在苦尋6小時後，清晨接獲民眾通報在住家1公里外田埂間尋獲滿身泥濘的婦人，所幸無大礙，結束一場驚魂記。

▲確認身份後警員將她扶起後，並護送返回派出所安置。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局平鎮派出所所長章駿城表示，住在平鎮區的羅姓婦人10日深夜趁著家人熟睡後獨自外出，兒子半夜起來發現母親不見，急著在附近尋找未果，擔心患有嚴重失智症的母親發生意外，急忙地打電話報請警方協尋。

警方獲報後考量婦人年事已高且患有嚴重失智症，除趕緊請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋外，也立即展開地毯式的搜索，直到6小時後於今日早上接獲熱心民眾通報，在距離羅婦住家1公里外的田埂間發現，員警迅速趕抵現場，確認身份後護送她返回派出所安置。

所幸經過短暫的休息，羅婦並無大礙，經員警初步檢查，除了身上沾有許多泥濘外，身體並無明顯外傷，但羅婦卻對走失的過程完全失去記憶，婦人的家人接獲警方通知趕到派出所，見到她安然無恙，頻頻向警方及熱心民眾道謝。