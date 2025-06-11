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致敬歷史、煥新未來！北科大鐘樓地標原貌修復　經典傳承工專記憶

▲致敬歷史、煥新未來！北科大鐘樓地標原貌修復　經典傳承工專記憶。（圖／翻攝北科大校長王錫福臉書）

▲北科大鐘樓地標原貌修復，經典傳承工專記憶。（圖／翻攝北科大校長王錫福臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

國立台北科技大學10日舉行鐘樓整建竣工剪綵儀式，這座承載數十年校史與師生記憶的精神地標，煥然一新。此次整建計畫強調保留歷史原貌，修復工程延續原有結構與意象，並特別保留台北工專時期的校徽，鐘樓周圍也同步進行空間美化與景觀改善，營造現代感與書卷氣息兼具的校園地景。

北科大校長王錫福指出，民國70年（台北工專時期），學校為慶祝建校七十週年，由學長高明輝號召校友集資，在忠孝東路與建國南路口興建精神堡壘鐘樓，象徵學校精神與凝聚力，而鐘樓也見證了學校從台北工專升格為技術學院，再到成為科技大學的歷程，是校園記憶中不可或缺的一部分。

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此次的修繕工程，在保留原有結構與意象的基礎上，以「建築外觀拉皮」方式進行，由曾設計先鋒國際大樓梯廳的建築師操刀，外觀保留工專時期的校徽、更新電子鐘，並重新規劃周邊園區空間。

王錫福表示，他非常感謝學長陳勝標發起設計競圖，並多次親訪工地、督導工程，將「聰明、勇敢」的精神與「誠、樸、精、勤」校訓融入設計，形塑出簡約現代、富含科技與藝文氣息的新地標。同時，他也誠摯感謝高齡90的學長王世雄，對於校園建設依舊積極支持，出錢出力、無私奉獻。

▲致敬歷史、煥新未來！北科大鐘樓地標原貌修復　經典傳承工專記憶。（圖／翻攝北科大校長王錫福臉書）

▲北科大校長王錫福。

▲致敬歷史、煥新未來！北科大鐘樓地標原貌修復　經典傳承工專記憶。（圖／翻攝北科大校長王錫福臉書）

▲北科大鐘樓重建竣工剪綵儀式。

台唐工業董事長﹑璞樓科技文化藝術基金會董事王世雄致詞時也感性表示，無論畢業多久，北科大永遠是他最深的掛念。鐘樓的鐘聲再次響起，不只是時間的提醒，更是歷屆校友對學校深情的延續，也象徵對未來的祝福，希望年輕一代學子能夠珍惜並傳承這份心意，將來也能回饋母校。

談及鐘樓整建的推動過程，璞樓基金會董事長林啟瑞強調調，期盼鐘樓不只重現過往的榮耀，更能引領學校朝未來邁進，基金會也將致力協助學校拓展國際視野，包括與美國麻省理工學院（MIT）的City Science Lab合作、推動學生赴美交流、辦理大學生科學研習計畫（UROP），支持北科大在人工智慧、機器人、智慧城市及AGI等新興科技領域的發展。

北科大校長王錫福最後在致謝也表示，鐘樓的重建能夠順利完成，來自無數校友與基金會的共同努力，他期待這座鐘樓未來繼續陪伴校友與北科師生，成為新世代學子心中的精神象徵與光榮見證。

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