你是「肥肚肚」是哪一種？　一圖看4種破解法

▲肚子類型比一比 。（圖／翻攝臉書／高敏敏營養師）

記者葉國吏／綜合報導

台灣女性腰圍超標率偏高，健康問題不容忽視！根據國健署統計，19歲以上女性中有超過一半（52.9%）腰圍過標；而在45至64歲族群，比例進一步攀升至59%；64至74歲更高達75%。腹部肥胖與心血管疾病風險密切相關，專家提醒，腰圍不僅是外觀問題，更是健康的警訊。

營養師高敏敏解釋，肚子的形狀其實能反映健康狀況，她整理出常見的「4種肚型」，幫助民眾找出問題根源並對症改善：

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鮪魚肚

整體肥軟，通常因飲食不均衡，偏愛大魚大肉且蔬果攝取不足而導致。高敏敏建議遵循「蔬果579」原則，每天攝取足量蔬果並適度減少肉類攝取。

小腹肚

多見於女性，可能因久坐、便秘或經常飲用冰飲而形成。她建議多喝水、增加活動量，並在經期前後注意身體調養。

啤酒肚

這類肚型常出現在男性身上，與飲酒、加工食品及高糖飲食有關。高敏敏提出改善方法，包括減少鹽分和糖分攝取，並逐步戒酒。

壓力肚

壓力過大或熬夜可能導致脂肪堆積於腹部。她建議改善生活作息，例如早睡、補充鎂及色胺酸，並搭配規律運動。

想知道自己是否屬於腹部肥胖？高敏敏提醒，男性腰圍達90公分或以上、女性腰圍達80公分或以上就屬於超標，這不僅意味著內臟脂肪過多，更可能增加罹患心臟病、中風等慢性病的風險。

她強調，健康瘦腰的關鍵在於「對症下藥」，了解自己的肚型才能有效改善。從調整飲食、改善睡眠到規律運動，逐步提升身體代謝，才有機會找回平坦小腹與健康生活。高敏敏也鼓勵大家：「當肚子越來越平坦，不僅曲線回來，健康也會跟著一起回歸！」