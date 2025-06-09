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Google有意追加「電池健康度」功能　Pixel 9a先更新

Google Pixel 9a（圖／翻攝自Google官網）▲Google Pixel 9a（圖／翻攝自Google官網）

圖文／CTWANT

目前有消息指出，Google正準備在Pixel系列手機中引入「電池健康協助（Battery health assistance）」的新設定，目的是延長電池壽命，讓電池在長期使用的過程中維持穩定效能。這項功能預計將於Pixel 9a首度搭載，並於出廠時預設啟用，且無法由使用者手動關閉。日後推出的Pixel新機種也預期將採取相同做法。

根據《9to5google》報導指出，其實Google先前在3月時就曾對外說明，這項設定未來也會以可選項目形式提供給過去推出的Pixel機種。用戶若使用舊款裝置，將能在設定中看到一個名為「使用電池健康協助」的開關選項，並可選擇啟用或關閉。

這項設定的核心在於從第200次充電循環開始，自動逐步降低電池的最大電壓，直到第1000次循環為止，藉此來減緩電池老化的速度並穩定效能表現。根據Google說法，這還會連帶調整手機的充電速度，確保整體使用體驗更穩定持久。

以Pixel 8a為例，這款機型的設計目標是在經過大約1000次完整充電循環後，仍能保留最多達80%的原始電池容量。這項指標比起Pixel 3a到Pixel 8 Pro等舊款機型的「約800次循環後保有80%容量」的設計來說，是一項實質進步。

透過拆解「設定服務（Settings Service）」最新版本1.1.0.760434021來看，當中已經內建與「電池健康協助」相關的說明內容。若功能預設啟用，用戶將會看到一段提醒文字，指出隨著電池老化，裝置的充電效能與單次電池續航時間可能會略微下降，並建議用戶在容量顯著降低時考慮更換電池。

不過，目前在Android 16 Beta 4.1與QPR1 Beta 1版本中，這項設定仍尚未出現在系統的「電池」頁面當中。Google目前也尚未明確說明這項功能會否於正式版中啟用。

除了電池健康協助，Pixel 8a與後續機型也預期會獲得顯示「電池健康百分比」的新功能，不過目前在Android 16 QPR1 Beta 1中，因錯誤而顯示為「不支援」。

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