陸吸引外資前4個月有成效　央視：新設立外商投企超1.8萬家

▲VAMA集團是中外合資企業，專注於高端汽車用鋼的研發、生產與銷售。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

根據大陸《央視》新聞聯播昨8日報導，今年以來，大陸持續擴大高水平對外開放，推出針對外資相關舉措，不少外資企業選擇持續加碼投資中國，今年前四個月，全大陸新設立外商投資企業超1.8萬家，跨國企業羅氏制藥也宣佈，在上海增資20.4億元人民幣建設全新的生產基地。

大陸官方今年推出《2025年穩外資行動方案》，有序擴大電信、醫療、教育等領域自主開放，鼓勵外資在華開展股權投資。今年國家還將修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，推動標誌性重大外資項目加快落地。

報導稱，跨國企業羅氏制藥宣佈在上海增資20.4億元（單位：人民幣，同下），建設全新生產基地。 因看好中國高質量發展，不少外資企業用在中國市場的利潤進行再投資。

德國福沃克集團在蘇州工業園區以利潤再投資模式增資5億元，提升新能源車零部件產能與研發效率。中國正從外資全球製造基地變為研發熱土。

西門子醫療在深圳的磁共振核心零部件研發基地也在建設，總投資超10億元；比利時鋼鐵企業安賽樂米塔爾在湖南投資建設汽車用鋼全球研發中心。

報導也總結，今年前四個月，全大陸新設立外商投資企業超1.8萬家。電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、化學藥品製造業實際使用外資增長幅度均超過了50%。「隨著一系列穩外資舉措落地實施，中國市場對外資企業的吸引力將進一步增強。」

▼今年2025年前四個月，全大陸新設立外商投資企業超1.8萬家。（圖／翻攝 央視）