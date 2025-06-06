「今年首颱」可能對台灣有影響！　最新路徑曝光

▲今天高溫33度，有午後雷陣雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天大多為午後雷陣雨的天氣型態，高溫達到33度。另外，6月10日後可能會有今年首颱「蝴蝶」生成，氣象專家直言可能對台灣就有影響。

根據中央氣象署資料顯示，今天（6日）各地大多為多雲的天氣，水氣仍稍多，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用，前往山區活動請留意天氣變化；各地高溫約30-33度，南部近山區溫度會再更高一些，沒下雨時天氣悶熱，請多補充水分，至於低溫普遍在24-26度。

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▲林得恩：今年首颱，就可能對我們會有影響！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

氣象專家林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文「今年首颱，就可能對我們會有影響」，指出從歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，6/10後，太平洋高壓軸線明顯西伸，高壓邊緣的東南風與原來就在南海附近的西南風交會，於是在南海至菲島附近海域形成一個季風低壓槽。根據過去監測經驗，這種季風低壓槽常常就是熱帶擾動或颱風生成及發展的溫床；也使得今年的首颱非常大的機會就在本月冒出頭。

歐洲ECMWF系集數值模式模擬也顯示，熱帶擾動92W就位於菲島東部外海，由於所處海域海溫達攝氏30至32度高溫，垂直風切又小，環境屬中等到有利於再發展的條件，成颱機會高。後續循環境駛流場導引，由南向北前進，路徑會非常靠近台灣東部外海，甚至更靠近台灣陸地；太平洋高壓勢力消長是主導關鍵。