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社會 社會焦點 保障人權

房仲嗨吸「喪屍煙」暴衝撞機車　男大生腦漿溢出慘死

▲▼ 淡水死亡車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市淡水區李姓男子毒駕撞死22歲男大生。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水去年母親節前夕發生死亡車禍，22歲男大生遭撞身亡。37歲李姓房仲無酒駕紀錄，卻疑似毒駕。警方抽血並送驗車內電子煙彈，檢出俗稱「喪屍毒品」的依托咪酯（Etomidate）。士林地檢署近日偵結，依妨害公眾往來安全罪及毒駕致死罪起訴，案件將由國民法官參與審理，士院預計下週四召開第一次準備程序庭。

去年5月10日晚間9點26分，李男駕駛白色小客車行經淡水中正東路，先與一輛由黃姓男子騎乘的機車碰撞，隨後接連撞上林姓男子與22歲陳姓男大生所騎的機車，最後衝撞電線桿與電子公車牌才停下。陳男當場失去生命跡象，耳鼻流出腦漿，送醫後仍不治身亡，其家屬趕抵醫院與兒子見最後一面，場面哀戚。

事故另造成2名機車騎士受傷，其中林男右大腿骨折、黃男肋骨骨折，均送醫救治。警方初步調查，李男酒測值為零，初步以過失致死罪將其移送，檢方複訊後諭知20萬元交保。

檢警後續進一步將李男的血液檢體及車內查獲的電子煙彈送交毒藥物檢驗中心鑑驗，結果顯示，檢體中均檢出俗稱「喪屍毒品」的依托咪酯（Etomidate）成分。

士林地檢署調查後認，李男涉吸食依托咪酯後駕駛，屬以「他法」危害交通安全並致人於死，依刑法妨害公眾往來安全罪及毒駕致死罪提起公訴。

由於本案致死且涉毒，依《國民法官法》審理範圍，全案將由國民法官參與審判。士林法院已排定下週四首度召開準備程序庭，將由法官與檢辯雙方釐清案情與爭點，並確認是否維持國民法官程序。

日期 事件 / 政策 內容與說明
2024/05/10 淡水男大生遭毒駕撞死 37歲李姓房仲無酒駕紀錄，卻毒駕連環撞擊釀1死2傷，22歲男大生慘死。車內電子煙與血液檢體均驗出依托咪酯。
2024/07/13 三重警員黃瑋震殉職 黃瑋震巡邏遭毒駕者逆撞殉職，車內查獲「喪屍煙彈」，驗出依托咪酯成分。
2024/08/05 行政院列為三級毒品 依托咪酯正式列入第三級毒品，持有、施用屬行政罰，罰鍰1萬至5萬元，並須接受講習。
2024/09/16 新竹虎林國中毒駕案 毒駕衝撞校門前釀1死4傷，車內查獲喪屍煙彈。事後查出48小時內吸食7種毒品，檢方依毒駕致死提起公訴。
2024/09/30 清水派出所長劉宗鑫殉職 陳女吸食安非他命、愷他命及依托咪酯後毒駕，拒檢拖行劉宗鑫撞護欄身亡。驗尿呈多重毒品陽性。
2024/11/14 毒品審議會決議升級 法務部毒品審議會將依托咪酯升列為第二級毒品，未來施用、單純持有也構成刑事犯罪。
2024/11/27 行政院公告正式生效 依托咪酯列為第二級毒品正式上路，製造、販運、施用、持有一律處刑。
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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