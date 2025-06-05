內政部推中正路改名　他建議「全改數字路」：無能政府選簡單業績

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

內政部日前表示基於轉型正義工作的持續推動，拋出要全國「中正路」改名引發討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉建議，乾脆把台北的路名改成1路、2路、3路、4路，「無能的政客就改名，這全球、全世界都一樣」。

吳子嘉4日在《董事長開講》直播中表示，二戰後很多國家從獨裁到民主開放，換了一個政府執政後，第一件事情就是改路名，反而不是去照顧老百姓。因為照顧百姓需要顧及產業成長、健保等，沒辦法立刻見效，想要業績，最簡單的方式就是更改路名，如凱達格蘭大道。

吳子嘉說，內政部長劉世芳想改中正路、中山路，「我告訴你多了啊，還有杭州南路、南昌街，那都是中國的地名耶，拜託一下」，並要求劉乾脆把地名改為原住民地，「改一改大家都不會念，GPS會亂跑一通」。

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉（左）。（圖／記者黃哲民攝）



吳子嘉表示，除了忠孝、仁愛、信義、和平等路名外，很多路都是大陸的地名，中國大陸地名在台灣有一大堆，甚至大陸人來台灣看到路名都會嚇一跳。

吳子嘉建議，內政部乾脆改成1路、2路、3路、4路，「一個政府施政無能時，就會玩這種把戲，這個比較便宜、便宜又大碗，她對她的台獨人士也可以交代」，「無能的政客就改名，這全球、全世界都一樣」。