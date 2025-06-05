詐團黑心錢買千萬賓利、麥拉倫！法拍全流標　「平價」雙B成交

▲行政執行署台中分署今日進行賓利豪車法拍。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

行政執行署台中分署今進行車輛法拍，標的則是詐騙集團的車子，最受矚目是麥拉倫GT與賓利Continental GT豪車，兩車原價分別高達1260萬、1280萬。不過，兩輛千萬級豪車只喊到各630萬、800萬，均未達底價而流標，只有4輛「平價」車款以200萬至318萬標出。

台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌指出，該案為詐欺案件查扣犯罪所得，進行公開拍賣，清查該案被害人高達2千人以上，被害金額數十億，被害人得具狀向地檢署聲請發還不法所得。

▲▼麥拉倫等豪車現身會場，吸引上百位民眾參與競標觀賞。（圖／記者許權毅攝）



今日上午10點半，現場吸引上百位民眾到場參與競標，也有車商來參加。蔡姓車商說，現場車況看起來與外面車行看起來差不多，會考慮麥拉倫跟賓利車款，應大多是車商，畢竟千萬級車輛有風險在，涉及專業鑑定，價位拿捏都是關鍵。

今日競標總計8輛車，結果第一、二、七、八標成功拍出，2023年11月出廠賓士以228萬拍出，2019年出廠BMW X6 XDRIVE40I，以200萬元拍出，2024年7月出廠銀色BMW電動車，以318萬元拍出；2024年1月出廠白色賓士，275萬元拍出。依照統計，本次法拍拍得1021萬元，將返還本案被害人補貼被詐損失。