蘋果AI中國市場卡關　金融時報：與阿里巴巴合作陷審查僵局

▲蘋果人工智慧Apple Intelligence。（圖／翻攝自Apple官網）



記者張方瑀／綜合報導

在中美貿易戰陰影下，美國科技巨頭蘋果（Apple）與中國電商龍頭阿里巴巴聯手推出的AI服務Apple Intelligence，原訂將為中國市場量身打造，但目前仍遭北京官方卡關，遲遲無法上線。熟悉內情人士指出，這項合作案已成為美國總統川普發動貿易戰的最新受害者，也突顯中美科技競爭日趨激烈的現況。

根據《金融時報》報導，蘋果與阿里巴巴正攜手開發人工智慧（AI）服務Apple Intelligence服務，計劃搭配iPhone使用，並由阿里巴巴最新的大型語言模型提供技術支援。

▲Apple Intelligence計劃搭配iPhone使用，並由阿里巴巴最新的大型語言模型提供技術支援。（圖／視覺中國）



今年雙方已提交多項AI產品申請，等待中國國家網信辦（CAC）審核。不過兩名知情人士透露，這些申請遲遲未被放行，主因是中國與美國之間的地緣政治風險日益升高。

儘管蘋果執行長庫克（Tim Cook）試圖在川普第二任期開始前與白宮維持良好關係，但華府與北京之間的對立仍重創蘋果，特別是在AI領域的佈局。

川普（Donald Trump）近來公開施壓，要求蘋果將製造業務遷回美國，甚至揚言若蘋果與三星（Samsung）不配合，就將對其設備課徵25%的高額關稅。

據了解，中國對生成式AI服務的管控日趨嚴格，所有希望在中國提供此類服務的企業，都必須通過中央網信辦的官方審查程序，目前已有超過300個國產AI模型獲准上線。

即便蘋果選擇與中國本土的阿里巴巴合作以提高過審機率，但這項高調的中美科技聯盟，在中美貿易緊張升溫下仍引發中國監管單位高度關注。

▲蘋果執行長庫克。（圖／路透）



另一位熟悉蘋果與阿里合作內情的人士也指出，凡涉及美國企業的重大合作案，在AI等戰略領域上，北京當局現在審查時間明顯拉長。

此外，所有申請最終還需獲得中國國務院批准，而該部門本身也參與中美關稅談判。不過他也表示，一旦高層拍板通過，整體審查流程仍有望快速展開。

同時，美國商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security）也對這項合作案表達關切，雖然沒有法律手段阻擋交易，但已與蘋果與阿里雙方進行非正式溝通。

阿里巴巴董事長蔡崇信（Joe Tsai）今年2月曾表示，將為蘋果在中國販售的AI iPhone機型提供後端技術支援，當時也一度推升阿里股價。

然而，蘋果在中國的市占率已出現顯著下滑。根據國際數據公司（IDC）統計，蘋果在2023年初曾掌握中國高端智慧手機市場70%的市占率，但至今年第一季已下滑至47%，而華為則從13%一舉提升至35%。

目前，蘋果對此未發表評論，阿里巴巴、中國國家網信辦與中國國務院也未回應置評請求。