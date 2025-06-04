訂閱仍插廣告！「YouTube新制」惹議　6月底全球同步上線

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訂閱仍插廣告！YouTube Premium Lite新制惹議　6月底全球同步上線

▲下個月，YouTube的原創內容影片將開放給所有的用戶免費使用。（圖／路透）

▲YouTube宣布Premium Lite方案，6月底起將插入Shorts廣告。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

許多YouTube用戶對廣告感到反感，但廣告收入依然暴增。為提供不同需求，YouTube除了每月13.99美元的「Premium」無廣告方案外，2024年3月也推出了價格較低的「Premium Lite」。但YouTube近日發出通知，告知Premium Lite會員自6月底起，觀看Shorts短影片時將會出現插播廣告，消息一出，立刻引發國外網友熱議。

YouTube光是2024年第三季YouTube廣告營收達89.2億美元，第四季更突破104億美元。其中「YouTube Premium Lite」月費7.99美元，能去除部分影片廣告，但不包括YouTube Music和Shorts，也無法背景播放或下載影片。這項輕量版服務已在美國、英國、德國、加拿大等多國上線。

不過，YouTube近日通知用戶，從2025年6月30日起，Premium Lite將開始在Shorts影片中插播廣告，全球將「同步實施」。消息曝光後，引發不少國外用戶不滿，認為付費卻廣告變多，服務縮水。目前台灣尚未推出YouTube Premium Lite方案。

YouTube強調「大多數影片仍無廣告」，但用戶擔心未來會進一步限縮Lite的功能。這也提醒用戶，就算付費，服務內容仍可能變動，想完全擺脫廣告，恐怕還得選擇完整版Premium。

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