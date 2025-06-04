板橋警爆性騷醜聞！學長酒後「環抱摸胸」學弟　當天調地送性平

▲板橋派出所驚傳男警員對學弟性騷擾。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋派出所驚傳性騷擾醜聞。一名30歲的王姓警員被控在4月24日清晨，酒後在派出所內對正在值班的學弟「上下其手」，環抱、觸碰肢體甚至摸胸。儘管學弟多次出言制止，王員仍不罷手。學弟不堪其擾，下勤後立即向所長提出性平申訴。全案經分局啟動性平調查，當天王員緊急調往沙崙派出所，並依性騷擾防治法相關規定調查，如屬實將懲處。

據悉，這起性騷擾事件發生4月24日清晨6點，涉案的警專32期王姓警員與被害的警專39期學弟同住派出所樓上，2人為學長、學弟關係。王員平常個性外向，雖有女友，但習慣性對學弟有許多肢體接觸。

事發當天，王員休假飲酒後返回派出所。見到正在值班的學弟，竟上前對他環抱、肢體碰觸，甚至直接觸摸學弟胸部。學弟當下立即出言提醒：「我在值班，你不要鬧了。」然而，王員不願罷手，持續對學弟進行肢體騷擾。學弟氣得怒罵：「你別講不聽！」王員才不甘不願地鬆手，上樓前往廁所。沒想到，王員上完廁所後，竟又跑下樓，再度對值班學弟上下其手，繼續騷擾。學弟不堪其擾，當天勤務結束後，立即向所長提出性平申訴。

板橋分局獲報後，隨即啟動性平調查機制。涉案的王姓學長當天就被緊急調職，改調往沙崙派出所服務。在接受詢問時，王員對自己的行為表示懊悔，坦承酒後失態，但辯稱自己只是和學弟「鬧著玩」。他還說，如果學弟感到不舒服，應該第一時間告知他。

目前案件已由防治組家防官製作性騷擾申訴筆錄並通報，婦幼隊進行後續性騷擾審議事宜。若經審議結果，確認王姓學長涉及性騷擾相關行為，警方將依《性騷擾防治法》及相關法規進行懲處。